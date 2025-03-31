Нефтяной фонд Норвегии купил у RWE долю в двух строящихся ВЭС за 1,4 млрд евро

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) купил 49%-ную долю в двух строящихся морских ветряных электростанциях в Дании и Германии за 1,4 млрд евро у германской компании RWE.

Как сообщает фонд, сделку планируется завершить во втором квартале.

Строящиеся ВЭС получили названия Thor и Nordseecluster. RWE является оператором этих электростанций, ей будут принадлежать оставшиеся 51%.

ВЭС будут введены в коммерческую эксплуатацию не раньше 2027 года. Их совокупная мощность запланирована на уровне 2640 МВт.

Thor будет использовать 72 турбины мощностью 15 МВт, что обеспечит ежегодное электроснабжение более 1 млн датских домов. Nordseecluster будет использовать 104 турбины мощностью 15 МВт, что позволит предоставить электричество 1,6 млн домохозяйств Германии.