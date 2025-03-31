ЕС в 2024 году увеличил спрос на газ на 2 млрд куб. м

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Потребление газа в Евросоюзе в 2024 году увеличилось на 2 млрд куб. м - до 332 млрд кубометров газа, но было на 7% меньше, чем в 2022 году и на 20% меньше, чем в 2021 году (412 млрд куб. м), говорится в отчете Еврокомиссии.

С октября по декабрь снижение потребления газа в ЕС остановилось, и наблюдался квартальный рост на 8% в годовом исчислении, что стало первым таким ростом со второго квартала 2021 года.

На уровне государств-членов изменение потребления газа варьировалось от снижения на 17% до роста на 30%.

Добыча газа в ЕС составила 32 млрд куб. м в 2024 году, что на 15% меньше, чем в 2023 году (38 млрд куб. м) и на 32% меньше, чем в 2022 году (47 млрд куб. м). Внутренняя добыча газа покрыла 10% внутреннего потребления газа в 2024 году, на 1 п.п. меньше, чем в 2023 году (11%).

Производителем номер один по-прежнему остаются Нидерланды, на долю которых приходится треть (9,7 млрд куб. м), за ними следуют Румыния (9,4 млрд куб. м) и Германия (3,9 млрд куб. м).

В 2024 году средний уровень заполнения газовых хранилищ составил 78% (79 млрд куб. м), что на 1% меньше, чем в 2023 году (79%, 80 млрд куб. м) и на 31% больше (61%, 60 млрд куб. м) по сравнению с уровнем 2022 года.

Общий объем импорта газа в ЕС составил 273 млрд куб. м, что на 6% меньше, чем в 2023 году (289 млрд куб. м) и на 18% меньше, чем в 2022 году (333 млрд куб. м). Норвегия обеспечила 33%, Россия - 19%, США - 17%, Северная Африка - 14%, Великобритания - 4%, Катар - 4%, Азербайджан - 4%, Нигерия - 2%, Тринидад и Тобаго - 1%, а другие поставщики СПГ - 1% от общего объема импорта газа в ЕС в 2024 году.

Доля СПГ в 2024 году составила 37%, а доля трубопроводного газа - 63%. Общий объем импорта СПГ в ЕС составил 101 млрд куб. м, что на 16% меньше, чем в 2023 году (121 млрд куб. м) и на 14% меньше, чем в 2022 году (118 млрд куб. м). США остались крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС с долей 45%. За ними следуют Россия (20%), Катар (12%), Алжир (8%), Нигерия (5%) и Норвегия (5%).

Общий объем импорта трубопроводного газа в ЕС составил 172 млрд куб. м в 2024 году, что на 2% меньше, чем в 2023 году (169 млрд куб. м) и на 21% меньше, чем в 2022 году (216 млрд куб. м). Норвегия поставила половину (50%) импорта трубопроводного газа в ЕС. За ней следуют Россия (18%), Северная Африка (18%), Азербайджан (7%) и Великобритания (7%).

Среднегодовая оптовая цена на газ составила 35 евро/МВтч (около 362 евро за тыс. куб. м), что на 16% меньше, чем в 2023 году (41 евро/МВтч) и на 26% меньше, чем в 2021 году (47 евро/МВтч).

Среднегодовая розничная цена на газ составила 104 евро/МВтч (почти 1100 евро за тыс. куб. м), что на 8% меньше, чем в 2023 году (113 евро/МВтч), но на 81% выше, чем в 2021 году.