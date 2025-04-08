В ЕС заявили, что готовы обсуждать с США увеличение поставок СПГ для замены газа РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В ЕС готовы обсуждать увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить российский, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Половина нашего СПГ уже поступает из США. Мы готовы и дальше сотрудничать с администрацией (президента США Дональда - ИФ) Трампа. Мы готовы вести переговоры. (...) Мы хотим заменить российские энергоносители, и мы готовы сотрудничать с Соединенными Штатами, но также и с другими нашими международными партнерами", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

По словам Итконен, для ЕС важно продолжать диверсифицировать свои источники энергии, поэтому Евросоюз сотрудничает с разными международными партнерами.

"Мы извлекли урок в том, что касается слишком большой зависимости от одного поставщика", - пояснила представитель ЕК.

Она отвечала на просьбу прокомментировать требование Трампа к Европейскому союзу закупить у США энергоносители на $350 млрд для урегулирования торгового дисбаланса и отмены американских пошлин.

"Что касается $350 млрд, нужны уточнения, важен контекст. Сама Еврокомиссия не является игроком на рынке. Мы не обсуждаем контракты на закупку энергоносителей. (...) Контракты на энергию основываются на спросе и цене - факторах, которые колеблются. То есть трудно комментировать цифру, названную Соединенными Штатами", - сказала Итконен.

В ответ на уточняющий вопрос пресс-секретарь объяснила, что ЕС обладает огромным рынком для поставок СПГ, и он не станет жертвовать своими экологическими нормами в угоду коммерческим целям при заключении контрактов с импортерами.