Anthropic провел прайсинг IPO, увеличил его размер до рекордных $81,3 млрд

Цена размещения превысила верхнюю границу предварительного ценового диапазона - $83 за бумагу вместо $70-78

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Американская Anthropic PBC провела прайсинг IPO.

В рамках первичного размещения будут проданы 980 млн акций по $83 за штуку, сообщила ИИ-компания. Ранее она заявляла объем на уровне 801,4 млн акций, ценовой диапазон - $70-78 за бумагу.

Сама компания размещает около 956 млн акций, еще 24 млн продают акционеры. Сверх этого андеррайтерам предоставлен 30-дневный опцион на покупку до 147 млн акций.

Таким образом, размер IPO составляет рекордные $81,3 млрд - больше июньского размещения SpaceX ($75 млрд). Целиком Anthropic оценена примерно в $1,5 трлн. Ожидается, что ее акции начнут торговаться в четверг на Nasdaq Global Select Market под тикером ANT.

Закрытие сделки IPO запланировано на 20 ноября.

Бумаги еще на $26 млрд размещаются на непубличном рынке (private placement). В число их покупателей входят Google (принадлежит Alphabet Inc.), Advanced Micro Devices и Microsoft Corp.