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Объем инвестиций в экономику Москвы вырос на 4,4% и в 2024 г. впервые превысил 8 трлн руб.

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в столичную экономику в прошлом году впервые превысил 8 трлн руб., это более 20% от всех инвестиций в России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В 2024 г. объем инвестиций в экономику Москвы - малые, средние и крупные предприятия - вырос на 4,4% и впервые превысил 8 трлн руб. На столицу пришлось свыше 20% от общего объема российских инвестиций", - написал Собянин в своем блоге во вторник.

Он отметил, что из данной суммы 0,8 трлн инвестировало правительство Москвы. Средства были направлены в 2024 году на строительство жилья, метро, школ, больниц, спортивных комплексов и других объектов. При этом порядка 400 млрд руб. вложило правительство России, которое несет ответственность за функционирование многочисленных федеральных объектов, расположенных в столице - научных центров, вузов, федеральных клиник и многих других.

По словам Собянина, основной объем инвестиций привлек в экономику бизнес. "Множество крупных, средних и малых предприятий - от РЖД до небольшой кофейни на первом этаже - продолжили реализацию своих планов развития", - уточнил он.

Мэр сообщил, что больше 35% средств или свыше 2,8 трлн руб. было направлено на приобретение машин и оборудования. Это станки, приборы, компьютерные системы и множество других систем. Еще 20% или свыше 1,5 трлн руб. составили вложения в объекты интеллектуальной собственности. В большинстве своем, это программное обеспечение.

Свыше 25% от общего объема инвестиций - или более 2 трлн руб. было вложено в строительство и реконструкцию нежилых зданий и сооружений. Около 17% или 1,4 трлн рублей - в строительство жилой недвижимости, добавил он.

"Масштабные инвестиции являются основным драйвером развития Москвы. Это - гарантия устойчивого функционирования экономики, создания новых рабочих мест и роста уровня жизни. Каждый рубль, вложенный в новое оборудование, компьютерные программы, строительство метро или жилья, в конечном счете работает на будущее нашего города. Поэтому правительство Москвы будет и дальше создавать благоприятные условия для инвестиций", - подчеркнул Собянин.

Москва Сергей Собянин
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