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В МВД РФ сообщили о задержании трех топ-менеджеров "Роснано"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В МВД России заявили о задержании трех топ-менеджеров ООО "УК "РОСНАНО" по делу о нецелевом расходовании более 43 млрд рублей.

"Следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ООО "УК "РОСНАНО". На территории г. Москвы и Московской области задержаны заместитель руководителя ООО "УК "РОСНАНО" - исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова", - сказали в пятницу журналистам в пресс-центре министерства.

Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, отметили в МВД.

Ранее о задержании представителей компании "Интерфаксу" сообщили в правоохранительных органах.

По версии следствия, в 2017 году "для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании злоумышленники предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств".

"Используя искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру общества в лице Российской Федерации недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "РОСНАНО". Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 млрд рублей", - сказали в МВД.

По данному факту следователем Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД РФ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Кроме задержанных сотрудников в деле фигурируют и "другие лица", отметили в полиции.

В ближайшее время по ходатайству следователя фигурантам будет избрана мера пресечения.

Полицейские проводят следственные действия с предполагаемыми свидетелями преступления и устанавливают эпизоды, обстоятельства и соучастников противоправной деятельности.

Роснано МВД РФ
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