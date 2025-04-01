"Роснано" рассчитывает на государство при погашении оставшегося долга

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - АО "Роснано" рассчитывает, что государство расплатится по долговым обязательствам компании, следует из пояснений к ее финансовому отчету за 2024 год.

"Общество погасило большую часть долгов по кредитам и займам. Общество ожидает, что оставшаяся часть долга в размере 11,127 млрд рублей будет обеспечена финансированием со стороны акционера", - говорится в документе.

В нем также сообщается, что по состоянию на 31 декабря 2024 года оборотные активы "Роснано" превысили краткосрочные обязательства на 4,5 млрд рублей, при этом денежные средства и краткосрочные депозиты составляют 5,8 млрд рублей.

Долг, в погашении которого "Роснано" полагается на РФ, практически идентичен совокупным обязательствам госкомпании по облигационным займам

Сейчас в обращении остаются два выпуска: классический серии 08 объемом 13,4 млрд рублей с погашением в марте 2028 года, а также выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-02 объемом 1,68 млрд рублей со сроком погашения 10 ноября 2025 года. В августе 2024 года "Роснано" выкупило его по оферте почти полностью: в обращении осталось чуть более 6 млн рублей. Ближайшая выплата купона по биржевому выпуску - 12 мая.

Выпуск серии 08 обеспечен государственной гарантией, которая распространяется только на номинальную стоимость бумаг, не покрывая купонные платежи. В октябре компания досрочно выкупила 17% бумаг этого выпуска номиналом 2,28 млрд рублей.

Таким образом, совокупные обязательства "Роснано" по номиналу находящихся в обращении облигаций как раз и составляют чуть более 11,1 млрд рублей. В компании пока не ответили на вопрос, относится ли информация в отчете "Роснано" именно к долгу по облигациям.

По выпуску с госгарантией "Роснано" допустило техдефолт: компания должна была 31 марта перечислить 12-й купон, но не исполнила обязательство, объяснив это необходимостью выработки технического механизма выплаты. Компания пообещала произвести выплаты в течение 10 рабочих дней.

"Роснано" неоднократно предупреждало о риске возникновения банкротства, если ему не будет предоставлено дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами. Сообщения о финансовых проблемах госкомпании начали появляться в конце 2021 года.

Источник, близкий к компании, говорил "Интерфаксу", что с 2016 по 2020 год "Роснано" нарастило кредитный портфель на сумму свыше 100 млрд рублей. Это к концу 2020 года привело к тому, что долг компании достиг максимума за всю историю, отмечал источник.

Летом 2024 года "Роснано" выплатило банкам-кредиторам около 80% накопленного до 2021 года "исторического" долга, размер дисконта при погашении составил 20% (с учетом экономии на процентах - 40%). Сумму выплат в компании не называли. Там уточняли, что стоимость обслуживания долга превышала 12 млрд рублей в год.

В результате в сентябре "Роснано" объявило об устранении признаков банкротства благодаря проведенным мероприятиям по финансовому оздоровлению.