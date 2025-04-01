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Объем торгов Мосбиржи в марте вырос на 19,8% г/г до 149 трлн рублей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в марте 2025 года по сравнению с мартом 2024 года увеличился на 19,8% до 149 трлн рублей со 124,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с февралем 2025 года объем торгов вырос на 12,4% со 132,5 трлн рублей.

Объем торгов в январе-марте 2025 года составил 387,0 трлн рублей, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года (343,7 трлн рублей).

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в марте 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с февралем 2025 г. и мартом 2024 г.:

Март 2025Февр. 2025Март 2024М/МГ/Г
Кол-во рабочих дней27202035,0%35,0%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК7 8168 2346 829-5,1%14,5%
Рынок акций, ДР и паев4 0334 9342 582-18,3%56,2%
Вторичные торги4 0334 9342 569-18,3%57,0%
- акции российских эмитентов3 3944 2272 339-19,7%45,1%
- паи и ETF638707230-9,7%177,7%
Размещения/Выкуп1013981,8%-95,9%
Рынок облигаций3 7833 3004 24814,6%-10,9%
Вторичные торги1 7411 50295815,9%81,8%
- ОФЗ/ОБР87969343926,9%100,4%
- прочие облигации8628105196,5%66,1%
Размещения2 0431 7983 29013,6%-37,9%
- ОФЗ/ОБР474502247-5,6%92,3%
- прочие облигации - кроме однодневных1 23985073345,7%69,1%
- прочие облигации - однодневные3294452 310-26,1%-85,8%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК114 496100 37179 14914,1%44,7%
Операции РЕПО105 06489 86760 29116,9%74,3%
- РЕПО без ЦК3 2563 0137458,1%337,3%
- РЕПО с ЦК46 10637 77437 07222,1%24,4%
- РЕПО с ЦК с КСУ55 45248 97120 75813,2%167,1%
- РЕПО с СУО в НРД2501101 717127,3%-85,4%
Депозиты и кредиты9 43110 50418 858-10,2%-50,0%
СРОЧНЫЙ РЫНОК12 98712 3887 8444,8%65,6%
Фьючерсы12 61711 9887 6105,2%65,8%
Опционы370399233-7,4%58,4%
ПРОЧИЕ РЫНКИ13 74511 55430 63819,0%-55,1%
ВСЕГО149 044132 547124 46012,4%19,8%

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в I квартале 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с I кварталом 2024 г.:

I кв. 2025I кв. 2024Г-ГГ/Г
Кол-во рабочих дней676169,8%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК21 08617 5843 50119,9%
Рынок акций, ДР и паев12 3056 6105 69586,2%
Вторичные торги12 3046 5885 71786,8%
- акции российских эмитентов10 4095 9804 43074,1%
- паи и ETF1 8956081 287211,8%
Размещения/Выкуп123(22)-97,1%
Рынок облигаций8 78110 974(2 194)-20,0%
Вторичные торги4 1032 3641 73873,5%
- ОФЗ/ОБР1 9551 09985677,9%
- прочие облигации2 1481 26588369,8%
Размещения4 6788 610(3 932)-45,7%
- ОФЗ/ОБР1 05372632745,1%
- прочие облигации - кроме однодневных2 5961 5861 01063,7%
- прочие облигации - однодневные1 0296 299(5 270)-83,7%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК300 486219 21781 26937,1%
Операции РЕПО267 431177 99789 43450,2%
- РЕПО без ЦК9 1251 3387 787582,0%
- РЕПО с ЦК115 610104 59911 01210,5%
- РЕПО с ЦК с КСУ140 74365 49475 249114,9%
- РЕПО с СУО в НРД1 9526 567(4 614)-70,3%
Депозиты и кредиты33 05541 220(8 165)-19,8%
СРОЧНЫЙ РЫНОК33 70721 08012 62759,9%
Фьючерсы32 68120 36012 32160,5%
Опционы1 02672030742,6%
ПРОЧИЕ РЫНКИ31 72985 865(54 136)-63,0%
ВСЕГО387 008343 74643 26212,6%

Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 года после внесения торговой площадки и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".

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