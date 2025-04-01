Объем торгов Мосбиржи в марте вырос на 19,8% г/г до 149 трлн рублей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в марте 2025 года по сравнению с мартом 2024 года увеличился на 19,8% до 149 трлн рублей со 124,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с февралем 2025 года объем торгов вырос на 12,4% со 132,5 трлн рублей.

Объем торгов в январе-марте 2025 года составил 387,0 трлн рублей, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года (343,7 трлн рублей).

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в марте 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с февралем 2025 г. и мартом 2024 г.:

Март 2025 Февр. 2025 Март 2024 М/М Г/Г Кол-во рабочих дней 27 20 20 35,0% 35,0% ФОНДОВЫЙ РЫНОК 7 816 8 234 6 829 -5,1% 14,5% Рынок акций, ДР и паев 4 033 4 934 2 582 -18,3% 56,2% Вторичные торги 4 033 4 934 2 569 -18,3% 57,0% - акции российских эмитентов 3 394 4 227 2 339 -19,7% 45,1% - паи и ETF 638 707 230 -9,7% 177,7% Размещения/Выкуп 1 0 13 981,8% -95,9% Рынок облигаций 3 783 3 300 4 248 14,6% -10,9% Вторичные торги 1 741 1 502 958 15,9% 81,8% - ОФЗ/ОБР 879 693 439 26,9% 100,4% - прочие облигации 862 810 519 6,5% 66,1% Размещения 2 043 1 798 3 290 13,6% -37,9% - ОФЗ/ОБР 474 502 247 -5,6% 92,3% - прочие облигации - кроме однодневных 1 239 850 733 45,7% 69,1% - прочие облигации - однодневные 329 445 2 310 -26,1% -85,8% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 114 496 100 371 79 149 14,1% 44,7% Операции РЕПО 105 064 89 867 60 291 16,9% 74,3% - РЕПО без ЦК 3 256 3 013 745 8,1% 337,3% - РЕПО с ЦК 46 106 37 774 37 072 22,1% 24,4% - РЕПО с ЦК с КСУ 55 452 48 971 20 758 13,2% 167,1% - РЕПО с СУО в НРД 250 110 1 717 127,3% -85,4% Депозиты и кредиты 9 431 10 504 18 858 -10,2% -50,0% СРОЧНЫЙ РЫНОК 12 987 12 388 7 844 4,8% 65,6% Фьючерсы 12 617 11 988 7 610 5,2% 65,8% Опционы 370 399 233 -7,4% 58,4% ПРОЧИЕ РЫНКИ 13 745 11 554 30 638 19,0% -55,1% ВСЕГО 149 044 132 547 124 460 12,4% 19,8%

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в I квартале 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с I кварталом 2024 г.:

I кв. 2025 I кв. 2024 Г-Г Г/Г Кол-во рабочих дней 67 61 6 9,8% ФОНДОВЫЙ РЫНОК 21 086 17 584 3 501 19,9% Рынок акций, ДР и паев 12 305 6 610 5 695 86,2% Вторичные торги 12 304 6 588 5 717 86,8% - акции российских эмитентов 10 409 5 980 4 430 74,1% - паи и ETF 1 895 608 1 287 211,8% Размещения/Выкуп 1 23 (22) -97,1% Рынок облигаций 8 781 10 974 (2 194) -20,0% Вторичные торги 4 103 2 364 1 738 73,5% - ОФЗ/ОБР 1 955 1 099 856 77,9% - прочие облигации 2 148 1 265 883 69,8% Размещения 4 678 8 610 (3 932) -45,7% - ОФЗ/ОБР 1 053 726 327 45,1% - прочие облигации - кроме однодневных 2 596 1 586 1 010 63,7% - прочие облигации - однодневные 1 029 6 299 (5 270) -83,7% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 300 486 219 217 81 269 37,1% Операции РЕПО 267 431 177 997 89 434 50,2% - РЕПО без ЦК 9 125 1 338 7 787 582,0% - РЕПО с ЦК 115 610 104 599 11 012 10,5% - РЕПО с ЦК с КСУ 140 743 65 494 75 249 114,9% - РЕПО с СУО в НРД 1 952 6 567 (4 614) -70,3% Депозиты и кредиты 33 055 41 220 (8 165) -19,8% СРОЧНЫЙ РЫНОК 33 707 21 080 12 627 59,9% Фьючерсы 32 681 20 360 12 321 60,5% Опционы 1 026 720 307 42,6% ПРОЧИЕ РЫНКИ 31 729 85 865 (54 136) -63,0% ВСЕГО 387 008 343 746 43 262 12,6%

Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 года после внесения торговой площадки и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".