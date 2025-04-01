Объем торгов Мосбиржи в марте вырос на 19,8% г/г до 149 трлн рублей
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в марте 2025 года по сравнению с мартом 2024 года увеличился на 19,8% до 149 трлн рублей со 124,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с февралем 2025 года объем торгов вырос на 12,4% со 132,5 трлн рублей.
Объем торгов в январе-марте 2025 года составил 387,0 трлн рублей, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года (343,7 трлн рублей).
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в марте 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с февралем 2025 г. и мартом 2024 г.:
|Март 2025
|Февр. 2025
|Март 2024
|М/М
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|27
|20
|20
|35,0%
|35,0%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|7 816
|8 234
|6 829
|-5,1%
|14,5%
|Рынок акций, ДР и паев
|4 033
|4 934
|2 582
|-18,3%
|56,2%
|Вторичные торги
|4 033
|4 934
|2 569
|-18,3%
|57,0%
|- акции российских эмитентов
|3 394
|4 227
|2 339
|-19,7%
|45,1%
|- паи и ETF
|638
|707
|230
|-9,7%
|177,7%
|Размещения/Выкуп
|1
|0
|13
|981,8%
|-95,9%
|Рынок облигаций
|3 783
|3 300
|4 248
|14,6%
|-10,9%
|Вторичные торги
|1 741
|1 502
|958
|15,9%
|81,8%
|- ОФЗ/ОБР
|879
|693
|439
|26,9%
|100,4%
|- прочие облигации
|862
|810
|519
|6,5%
|66,1%
|Размещения
|2 043
|1 798
|3 290
|13,6%
|-37,9%
|- ОФЗ/ОБР
|474
|502
|247
|-5,6%
|92,3%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|1 239
|850
|733
|45,7%
|69,1%
|- прочие облигации - однодневные
|329
|445
|2 310
|-26,1%
|-85,8%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|114 496
|100 371
|79 149
|14,1%
|44,7%
|Операции РЕПО
|105 064
|89 867
|60 291
|16,9%
|74,3%
|- РЕПО без ЦК
|3 256
|3 013
|745
|8,1%
|337,3%
|- РЕПО с ЦК
|46 106
|37 774
|37 072
|22,1%
|24,4%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|55 452
|48 971
|20 758
|13,2%
|167,1%
|- РЕПО с СУО в НРД
|250
|110
|1 717
|127,3%
|-85,4%
|Депозиты и кредиты
|9 431
|10 504
|18 858
|-10,2%
|-50,0%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|12 987
|12 388
|7 844
|4,8%
|65,6%
|Фьючерсы
|12 617
|11 988
|7 610
|5,2%
|65,8%
|Опционы
|370
|399
|233
|-7,4%
|58,4%
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|13 745
|11 554
|30 638
|19,0%
|-55,1%
|ВСЕГО
|149 044
|132 547
|124 460
|12,4%
|19,8%
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в I квартале 2025 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с I кварталом 2024 г.:
|I кв. 2025
|I кв. 2024
|Г-Г
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|67
|61
|6
|9,8%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|21 086
|17 584
|3 501
|19,9%
|Рынок акций, ДР и паев
|12 305
|6 610
|5 695
|86,2%
|Вторичные торги
|12 304
|6 588
|5 717
|86,8%
|- акции российских эмитентов
|10 409
|5 980
|4 430
|74,1%
|- паи и ETF
|1 895
|608
|1 287
|211,8%
|Размещения/Выкуп
|1
|23
|(22)
|-97,1%
|Рынок облигаций
|8 781
|10 974
|(2 194)
|-20,0%
|Вторичные торги
|4 103
|2 364
|1 738
|73,5%
|- ОФЗ/ОБР
|1 955
|1 099
|856
|77,9%
|- прочие облигации
|2 148
|1 265
|883
|69,8%
|Размещения
|4 678
|8 610
|(3 932)
|-45,7%
|- ОФЗ/ОБР
|1 053
|726
|327
|45,1%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|2 596
|1 586
|1 010
|63,7%
|- прочие облигации - однодневные
|1 029
|6 299
|(5 270)
|-83,7%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|300 486
|219 217
|81 269
|37,1%
|Операции РЕПО
|267 431
|177 997
|89 434
|50,2%
|- РЕПО без ЦК
|9 125
|1 338
|7 787
|582,0%
|- РЕПО с ЦК
|115 610
|104 599
|11 012
|10,5%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|140 743
|65 494
|75 249
|114,9%
|- РЕПО с СУО в НРД
|1 952
|6 567
|(4 614)
|-70,3%
|Депозиты и кредиты
|33 055
|41 220
|(8 165)
|-19,8%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|33 707
|21 080
|12 627
|59,9%
|Фьючерсы
|32 681
|20 360
|12 321
|60,5%
|Опционы
|1 026
|720
|307
|42,6%
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|31 729
|85 865
|(54 136)
|-63,0%
|ВСЕГО
|387 008
|343 746
|43 262
|12,6%
Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 года после внесения торговой площадки и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".