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Гендиректором аэропорта Красноярска стал глава компании-владельца

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Новым гендиректором ООО "Аэропорт "Емельяново"" (юрлицо международного аэропорта Красноярска) назначен Павел Корчашкин, возглавляющий АО "ЭРА Групп", которое владеет красноярским аэропортом, сообщило авиапредприятие.

"Стратегия и цели международного аэропорта Красноярска остаются прежними - в приоритете реализация проектов по модернизации аэропорта, способствующих росту пассажиропотока и повышению качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний", - говорится в сообщении.

В ЕГРЮЛ данные пока не обновлены.

С сентября 2023 года красноярский аэропорт возглавлял Евгений Владимиров.

Международный аэропорт Красноярска является базовым для авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", NordStar, "КрасАвиа" и "Икар". В целом, по данным сайта авиапредприятия, оно обслуживает рейсы более 20 авиакомпаний, летающих более чем по 60 направлениям.

АО "ЭРА Групп" зарегистрировано в Красноярске в 2005 году. По данным ЕГРЮЛ, компании принадлежат 100% в ООО "Аэропорт "Емельяново". Самой "ЭРА Групп" в свою очередь владеют ООО "Красинвест" (66%) и госпредприятие Красноярского края "Центр транспортной логистики" (34%).

Красноярск Красноярский край Павел Корчашкин Евгений Владимиров Емельяново
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