ЦБ РФ по оперативным данным отмечает умеренный рост кредитования в марте

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Кредитование, по оперативным данным, в марте показало умеренный рост, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"С точки зрения влияния денежно-кредитных условий на спрос важен даже не совокупный кредит экономике, важна динамика денежных агрегатов. Это основное, на что мы будем смотреть, и то, из чего динамика складывается в части роста кредита и вклада бюджета", - заявил он.

"Оперативные данные за март говорят, что рост кредита умеренный, возобновляется, но умеренными темпами", - сказал Заботкин, уточнив, что речь идет о росте общих требований к экономике.

"В разбивке дождемся полных цифр за месяц, тогда можно будет судить", - сказал он.

Банки РФ в феврале увеличили корпоративный кредитный портфель на 0,1% после сокращения на 1,2% в январе. В первые два месяца на динамику корпоративного кредитования повлияли возросшие расходы бюджета, из-за чего исполнители госконтрактов меньше нуждались в кредитах. Розничный портфель кредитов сократился в феврале на 0,3% (такая же динамика была и в январе).



