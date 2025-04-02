Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился почти в 3 раза, до 1,3%

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию за неделю с 25 по 31 марта выросли на 1,3%, сообщил Росстат в среду.

За неделю рост ускорился почти в три раза. На предыдущей неделе эта продукция подорожала на 0,5%.

Так, цены на картофель за неделю выросли на 4% (на 4,2% неделей ранее), на свеклу - на 2,5% (2,8%), на капусту - на 2,1% (2%), на помидоры - на 1,7% (1,7%), на морковь - на 0,8% (1,2%), на лук - на 0,5% (0,1%), на яблоки - на 0,4% (0,7%), на бананы - на 0,3% (0,6%). Начали дорожать и огурцы, цены на которые в последнее время держались в отрицательной зоне. За неделю они выросли на 0,4%, хотя неделей ранее еще фиксировалось снижение на 5,1%.

С начала года наибольший рост цен по-прежнему демонстрирует картофель - на 28,9%. Капуста подорожала на 16,8%, свекла - на 14,1%, помидоры - на 13,3%, бананы - на 10,3%, лук - на 7,3%, яблоки - на 7,2%, морковь - на 7%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.