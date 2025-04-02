Рост ВВП РФ в феврале замедлился до 0,8% с 3,0% в январе

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в феврале 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,8% в годовом сравнении после повышения на 3,0% в январе 2025 года. Об этом говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-февраль 2025 года ВВП России, по оценке министерства, вырос на 1,9%.

В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что "динамика ВВП в феврале обусловлена календарным фактором - в феврале 2025 года было на 1 день меньше, чем в феврале 2024 года".

"Один дополнительный рабочий день способен отразиться в статистике колебанием в несколько процентных пунктов. С исключением этого фактора темпы роста экономики в феврале были бы сопоставимы с январскими", - сообщили в министерстве.