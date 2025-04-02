Поиск

Рост ВВП РФ в феврале замедлился до 0,8% с 3,0% в январе

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в феврале 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,8% в годовом сравнении после повышения на 3,0% в январе 2025 года. Об этом говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-февраль 2025 года ВВП России, по оценке министерства, вырос на 1,9%.

В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что "динамика ВВП в феврале обусловлена календарным фактором - в феврале 2025 года было на 1 день меньше, чем в феврале 2024 года".

"Один дополнительный рабочий день способен отразиться в статистике колебанием в несколько процентных пунктов. С исключением этого фактора темпы роста экономики в феврале были бы сопоставимы с январскими", - сообщили в министерстве.

Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тарифы на услуги связи в РФ в феврале выросли на 12,8% г/г

Тарифы на услуги связи в РФ в феврале выросли на 12,8% г/г

Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился почти в 3 раза, до 1,3%

Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился почти в 3 раза, до 1,3%

В Абхазии откроют отделения Промсвязьбанка для пенсионеров

ЦБ РФ пока не рассматривает укрепление рубля как устойчивый фактор дезинфляции

Банки смогут ждать не более полугода при разбирательствах по кредитам из-за мошенников

Банки смогут ждать не более полугода при разбирательствах по кредитам из-за мошенников

Внедрение цифрового рубля может быть перенесено на середину 2026 года

В марте ипотечный портфель российских банков рос на уровне февраля

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6119 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });