Оборот телеком-операторов РФ в феврале вырос на 4,4% г/г

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Оборот организаций, работающих в сфере телекоммуникаций, в феврале увеличился на 4,4% по сравнению с февралем 2024 года, сообщает Росстат.

По сравнению с январем 2025 года телеком-операторы сократили оборот на 15,7%.

По данным Росстата, в денежном выражении оборот телеком-компаний в феврале составил 219 млрд рублей.

Оборот почтовых и курьерских организаций в феврале увеличился на 6,2% по сравнению с февралем 2024 года и на 0,2% - по сравнению с январем 2025 года. В абсолютном выражении оборот почтовых и курьерских компаний в феврале 2025 года составил 34 млрд рублей.