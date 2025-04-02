Кабмин поддержал учет репо и займов у брокера в сроке владения для 5-летней льготы по НДФЛ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект, согласно которому при применении 5-летней льготы по НДФЛ в срок владения ценными бумагами предложено включать период временного выбытия бумаг по займам с брокером и договорам репо, кроме того одобрена идея расширения условий льготы по НДФЛ для бумаг IT-компаний, рассказал "Интерфаксу" источник.

По его словам, поправки с корректировкой Налогового кодекса (НК) поступили от комитета Госдумы по финансовому рынку и были поддержаны правительством.

Пятилетняя льгота

Сейчас, согласно ст. 217 п. 17.2 НК, налоговые резиденты РФ не платят НДФЛ, если продают или погашают доли в уставном капитале российских компаний, которые они держали не менее пяти лет. Это освобождение касается дохода до 50 млн руб. Также есть специальные правила для расчета срока владения.

Комитет предложил расширить эти правила, включив для расчета 5-летней льготы по НДФЛ время, когда ценные бумаги находились у брокера по договору займа или репо.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, комитет предлагал учесть временное выбытие по займам с брокером и репо при расчете НДФЛ для бумаг высокотехнологического сектора, но идея не встретила поддержку в правительстве.

Годовая льгота по IT

Согласно ст. 217 п. 17.2-1 акции, облигации российских организаций высокотехнологичного (инновационного) сектора можно продать через год с освобождением от НДФЛ. Чтобы воспользоваться годичной льготой нужно соблюсти одно из двух условий:

- бумаги все время находились в собственности инвестора и при этом торговались на бирже как инновационные;

- бумаги на момент покупки не обращались на рынке, но к моменту продажи уже стали торговаться на бирже и получили статус высокотехнологичных.

Как рассказал источник, правительство одобрило еще одно, более гибкое условие: если бумаги были признаны инновационными в течение последних 365 дней перед продажей, то инвестор тоже сможет применить льготу.

В случае принятия изменений в законодательство норма позволит применить льготу инвесторам, в случае если компания потеряла статус инновационной прямо перед сделкой.

При этом правительство отмечает, что доходы от НДФЛ являются одним из основных источников пополнения консолидированных бюджетов субъектов РФ, за счет средств которых осуществляется исполнение их расходных обязательств, в том числе неотложного и социального характера. "Принятие и реализация законопроекта приведет к выпадающим доходам указанных бюджетов, объемы и источники компенсации которых законопроектом не определены. С учетом изложенного правительство РФ поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний", - говорится в заключении кабинета министров.