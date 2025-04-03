Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2024 году выросла на 25%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) по МСФО в 2024 году увеличилась на 25%, до 37,823 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка повысилась на 5,4%, до 71,156 млрд рублей.

Операционная прибыль выросла на 13,2%, до 41,787 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 48,688 млрд рублей по сравнению с 38,835 млрд рублей в 2023 году.

Аналитики оценивали рост чистой прибыли НМТП по МСФО по итогам 2024 года в диапазоне 35,6-37 млрд рублей.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.