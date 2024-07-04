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Акционеры НМТП одобрили дивиденды за 2023 год в 0,772 руб. на акцию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) на годовом собрании 28 июня одобрили выплату дивидендов в размере 0,772 рубля на акцию по итогам 2023 года, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 14,472 млрд рублей.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 10 июля 2024 года. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим дивиденды планируется выплатить в срок с 11 июля по 24 июля, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - с 11 июля по 14 августа 2024 года.

Акционеры НМТП также избрали новый состав совета директоров. Информация о новых членах совета директоров не раскрывается.

На годовом собрании акционеры также избрали членов ревизионной комиссии, определили АО "Технологии Доверия - Аудит" аудитором, утвердили годовой отчет компании за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность, изменения в устав.

Акционеры "Новороссийского морского торгового порта" на годовом собрании в июне 2023 года одобрили выплату дивидендов в размере 0,798 рубля на акцию по итогам 2022 года, общая сумма дивидендов составила 15,369 млрд рублей. За 2021 год НМТП выплатил дивиденды в размере 0,54 руб. на акцию, всего - 10,4 млрд рублей.

Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2023 году снизилась на 13,1%, до 30,2 млрд рублей. Выручка составила 67,5 млрд руб. (+22,6%), операционная прибыль - 36,9 млрд руб. (+25,7%). Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" по РСБУ в 2023 году выросла на 7,4%, до 29,3 млрд рублей, выручка увеличилась на 18% и составила 29,2 млрд рублей.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.

НМТП Новороссийский морской торговый порт
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