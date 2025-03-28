Чистая прибыль НМТП по РСБУ выросла в 2024 году почти на треть

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "НМТП" по РСБУ выросла в 2024 г. по сравнению с 2023 г. на 31,8%, до 38,678 млрд руб., сказано в отчете компании.

Выручка составила 33,624 млрд руб., что на 15,3% выше показателя 2023 г.

Валовая прибыль НМТП увеличилась на 17,8%, до 21,061 млрд руб., прибыль от продаж выросла на 18,7%, достигнув 19,1 млрд руб.

Объем долгосрочных обязательств компании на 31 декабря 2024 г. сократился до 9,68 млрд руб. по сравнению с 11,2 млрд руб. на конец 2023 г., краткосрочных - составил 4,414 млрд руб. по сравнению с 4,47 млрд руб. в 2023 г.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.