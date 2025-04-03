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НМТП имеет опцион на выкуп доли "Металлоинвеста" в совместном терминале

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - НМТП при наступлении ряда условий выкупит по номинальной стоимости долю "Металлоинвеста" в их будущем совместном терминале для отгрузки железной руды, но вероятность реализации такого сценария компания оценивает невысоко.

Как говорится в отчетности ПАО "Новороссийский морской торговый порт", в ноябре 2024 года совладельцы ООО "Универсальный перегрузочный комплекс НСРЗ" (группа "НМТП" и холдинг "Металлоинвест") заключили корпоративное соглашение о колл-опционах и пут-опционах, дающее НМТП право и обязанность выкупить долю второго участника при наступлении ряда условий.

Цена опциона - 1,838 млрд рублей - соответствует номинальной стоимости 25%-ной доли в УПК "НСРЗ" "Лебединского горно-обогатительного комбината" "Металлоинвеста" (остальные 75% у группы НМТП).

Условия наступления опциона включают "ряд тупиковых ситуаций на стадии строительства перегрузочного комплекса". При этом в отчете НМТП отмечается, что руководство группы оценивает вероятность реализации опциона как невысокую.

УПК "НСРЗ" реализует проект строительства перегрузочного комплекса в порту Новороссийска. В 2024 году "в соответствии с графиком реализации проекта выполнялись проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, работы по демонтажу объектов", сообщала компания в своем отчете. В марте прошлого УПК "НСРЗ" заключило концессионное соглашение с РФ в лице Федерального агентства морского и речного транспорта. Срок его действия - 49 лет. В объект концессионного соглашения, в частности, входят два грузовых причала, причалы вспомогательного флота (два подлежат созданию, один - реконструкции) и средства навигационного оборудования. Концессионер обязуется получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта концессионного соглашения в срок не позднее 4 лет после его подписания, и обеспечить грузооборот в объеме не менее 6 млн тонн грузов в год с возможностью последующего увеличения до 12 млн тонн.

Размер концессионной платы за весь период действия соглашения не должен превышать 9,4 млрд рублей.

"Металлоинвест" рассчитывает на запуск перегрузочного терминала в Новороссийске в 2027 году, сообщал директор департамента транспорта и логистики УК "Металлоинвест" Алексей Тюфаев в ноябре 2024 года.

Комплекс будет предназначен для перегрузки навалом железорудного сырья: концентратов железных руд (ЖРК), окатышей, горячебрикетированного железа, чугуна в чушках, черных металлов (заготовка, листовая сталь) и иных грузов, соответствующих технологическому оснащению.

НМТП Металлоинвест
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