Россельхозбанк к концу марта увеличил льготное кредитование полевых работ на 24%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Россельхозбанк к концу марта направил на льготное кредитование сезонных полевых работ 65 млрд рублей, что на 24% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает кредитная организация со ссылкой на первого зампреда правления Ирину Жачкину.

"Россельхозбанк выполнил свои обещания и нарастил льготные выдачи на сезонные работы. К концу марта на эти цели предоставил клиентам 65 млрд рублей по государственным программам поддержки, что на 24% больше, чем в прошлом году. Мы ускорили выдачи, чтобы АПК мог своевременно подготовиться к посевной", - цитирует Жачкину пресс-служба банка.

Всего в этом году на поддержку сезонных работ направлено 140 млрд рублей, что на 19% больше, чем годом ранее. Причем финансирование малых форм хозяйствования выросло почти в 1,8 раза до 21,8 млрд рублей.

Наибольшие объемы кредитов предоставлены аграриям Белгородской области (15,9 млрд рублей), Ставропольского края (14,7 млрд рублей), Краснодарского края (12,6 млрд рублей), Волгоградской области (9,2 млрд рублей), Пензенской области (6,6 млрд рублей).

Россельхозбанк создан в 2000 году, принадлежит государству.