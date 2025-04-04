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"СИБУР" начал продавать полимеры на Петербургской бирже

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - "СИБУР Холдинг" начал продавать полимеры на биржевых торгах, сообщила Петербургская биржа.

Так, с 4 апреля на бирже можно купить полипропилен SIBEX PP I452 IM/3 с базисом поставки в г. Верхняя Пышма Свердловская область, а также полиэтилен LL45372 RM с базисом поставки в г. Зеленодольск (Татарстан).

Инструменты доступны на условиях поставки "самовывоз автомобильным транспортом". Торги будут проводиться один раз в неделю - по пятницам.

"Биржевые торги нефтехимическими товарами на Петербургской бирже активно развиваются с 2024 года. Так, общий объем реализации нефтехимических товаров в 2024 году составил 686,9 тыс. тонн, что на 377,7 тыс. тонн (+122,2%) больше по сравнению с 2023 годом. В 2025 г. в объеме 10% от поставок на внутренний рынок на Петербургской бирже также представлены ортоксилол нефтяной, толуол нефтяной, стирол, фенол синтетический технический", - заявил старший вице-президент Петербургской Биржи Антон Карпов.

"С 1 марта 2025 года стартовали биржевые торги нефтехимией в рамках совместного приказа ФАС России и Минэнерго России, где определен базовый перечень товаров. При этом ведомство всегда выступало за расширение номенклатуры товаров для реализации на бирже, особенно в части широко распространенных, таких как полимеры и полиэтилен. Рассчитываем, что начало биржевых торгов станет первым шагом к формированию рыночных ценовых индикаторов и улучшению их доступности для потребителей", - приводятся в сообщении слова замглавы ФАС России Виталия Королева.

СИБУР СИБУР Холдинг Петербургская биржа
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