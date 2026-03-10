Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Французская Renault до конца десятилетия планирует вывести на рынок 36 моделей автомобилей, говорится в ее сообщении.

В частности, компания предложит 22 новых модели (включая 12 бренда Renault) европейским покупателям и еще 14 (все - бренда Renault) выведет на международный рынок. Среди европейских новинок 16 будут электромобилями.

Renault хочет присутствовать на 55% мирового рынка автомобилей без учета США, Канады и Китая, отмечается в сообщении.

Компания планирует сократить удельное количество используемых компонентов в машинах в среднем на 30%, а также за счет ИИ снизить время простоя на заводах на 50%, энергопотребление - на 25%, производственные затраты - на 20%.

Renault намерена уменьшить себестоимость электромобилей на 40% и довести запас хода у моделей C-класса до 750 км (и до 1,4 тыс. км - у авто с увеличенным запасом хода).

Благодаря цифровому мониторингу рисков на производстве, по всей цепочке поставок, в сети продаж и на уровне покупателя компания рассчитывает уменьшить логистические издержки на 30%.

Renault собирается закладывать на разработку одной модели автомобиля два года и выпускать более 300 тыс. машин в год для Nissan, Mitsubishi Motors, Volvo Group, Geely и Ford.

Кроме того, французский концерн подтвердил среднесрочный прогноз операционной рентабельности на уровне 5-7% против 6,3% в 2025 году.

Акции Renault дорожают на 2,7% на торгах во вторник.