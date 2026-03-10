АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов

Ситуация с вывозом россиян из стран ЮВА сложнее

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры вывезут из шести стран Персидского залива около 90% российских организованных туристов к концу дня 10 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России. Речь идет о странах, куда Минэкономразвития рекомендовало не ездить с туристическими целями.

"Более сложная ситуация с вывозом застрявших туристов с островов Индийского океана и ряда стран ЮВА", - говорится в сообщении.

Как отметили в АТОР, если исходить из первоначальных оценок количества клиентов туроператоров в этом регионе - примерно 30 тысяч (пакетные туристы - более 22 тысяч, плюс те, кто приобретал отдельные услуги - только отель и др.), то из них покинут регион к вечеру 10 марта примерно 27 тысяч человек, останется примерно 3 тысячи, в основном те, кто приобретал только размещение в отеле.

По словам вице-президента АТОР по международному туризму, гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, наиболее сложная ситуация сейчас с Занзибаром, есть сложности, но меньшие, на направлениях, где оперировала авиакомпания Air Arabia - Шри-Ланка, Мальдивы. Есть туристы, ожидающие возобновления стыковок и в Таиланде.

По предварительным оценкам, суммарно на островных и азиатских направлениях еще могут ждать вылета примерно 1,1-1,3 тысячи организованных туристов, приобретавших у туроператоров пакетные туры или только отели без перелета.

Минтранс сообщал, что со 2 по 8 марта российские и иностранные авиакомпании из стран Ближнего Востока вернули домой свыше 45 тысяч россиян.