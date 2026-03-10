Поиск

В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ормузский пролив с 6 по 9 марта пересекли только два нефтяных танкера и продуктовоз, около 77% танкеров, находящихся в Персидском заливе, по-прежнему стоят на якорях или пришвартованы к причалам портовых терминалов, говорится в мониторинге, подготовленном АО "Эйлер Аналитические Технологии" на основе сервисов отслеживания морских судов.

По расчетам экспертов, объем углеводородов на борту танкеров в Персидском заливе увеличился до 22,7 млн тонн, из которых на нефть приходится 17,3 млн тонн. В настоящее время в регионе находится 141 нефтяной танкер, 133 продуктовоза и 17 СПГ-танкеров.

Также аналитики добавляют, что продуктовозы стали активнее загружаться нефтью. "Дополнительно мы отмечаем, что объемы перевалки нефти в Персидском заливе продолжают держаться на нормальном уровне только в ОАЭ, в то время как в Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте они более чем в 2 раза отклонились вниз от нормальных значений", - указывается в аналитическом материале.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него. Ввиду действий США против Ирана танкерам и другим коммерческим судам, связанным с враждебными странами, Тегеран не позволяет проходить через Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 10 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран СПГ ОАЭ США Ормузский пролив Персидский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов

Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре

Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

 Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

 Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

 Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

Натюрморт Фалька продали на аукционе за 12 млн рублей

Brent подешевела более чем на 6%, до $92,89 за баррель

В Литву вернулись более 60% застрявших в Белоруссии грузовиков

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8610 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 573 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });