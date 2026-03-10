В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ормузский пролив с 6 по 9 марта пересекли только два нефтяных танкера и продуктовоз, около 77% танкеров, находящихся в Персидском заливе, по-прежнему стоят на якорях или пришвартованы к причалам портовых терминалов, говорится в мониторинге, подготовленном АО "Эйлер Аналитические Технологии" на основе сервисов отслеживания морских судов.

По расчетам экспертов, объем углеводородов на борту танкеров в Персидском заливе увеличился до 22,7 млн тонн, из которых на нефть приходится 17,3 млн тонн. В настоящее время в регионе находится 141 нефтяной танкер, 133 продуктовоза и 17 СПГ-танкеров.

Также аналитики добавляют, что продуктовозы стали активнее загружаться нефтью. "Дополнительно мы отмечаем, что объемы перевалки нефти в Персидском заливе продолжают держаться на нормальном уровне только в ОАЭ, в то время как в Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте они более чем в 2 раза отклонились вниз от нормальных значений", - указывается в аналитическом материале.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него. Ввиду действий США против Ирана танкерам и другим коммерческим судам, связанным с враждебными странами, Тегеран не позволяет проходить через Ормузский пролив.