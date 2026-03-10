Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Власти Молдавии намерены создать стратегический запас нефтепродуктов, который равен 90 дней импорта, на фоне глобального скачка цен на углеводороды из-за кризиса на Ближнем Востоке, сообщило Минэнерго страны со ссылкой на опубликованный для общественного обсуждения законопроект.

"Стандарт 90-дневного запаса топлива соответствует рекомендациям Международного энергетического агентства и был введен после крупнейших мировых нефтяных кризисов 1973 и 1979 годов (...) Согласно проекту, запасы будут предоставляться в равных пропорциях государством и компаниями, импортирующими нефтепродукты, по 50% каждая. Из общего объема запасов не менее 60% должно физически храниться в стране, остальное может храниться за рубежом", - говорится в сообщении.

В число целевых видов топлива входят дизельное топливо, бензин и авиационное топливо.

В законопроекте прописаны и механизмы использования резервных запасов - они будут выводиться на рынок только в ситуациях кризиса поставок, когда власти объявят чрезвычайное положение в секторе нефтепродуктов.

Текущие товарные запасы нефтепродуктов в Молдавии покрывают от 21 до 30 дней внутреннего потребления.

4 марта правительство Молдавии ввело режим повышенной готовности в энергетическом секторе на 60 дней в качестве превентивной меры для защиты энергобезопасности страны. В частности, ограничен экспорт нефтепродуктов из Молдавии и предусмотрены меры по приоритетному использованию электроэнергии внутри страны в часы пик для обеспечения потребителей и защиты стабильности электроэнергетической системы.

Это решение было принято после анализа рисков в снабжении страны энергоресурсами на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

МИД Молдавии 10 марта сообщил, что Кишинев рассматривает возможность импорта нефтепродуктов из Азербайджана и реализацию совместных проектов. В минувшую пятницу заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой посетил с официальным визитом Азербайджан и провел встречу с первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым и вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) Эльшадом Насировым.

"Были проанализированы варианты сотрудничества в области диверсификации источников энергии, поставок нефтепродуктов и развития распределительной инфраструктуры, а также расширения присутствия азербайджанских операторов на молдавском рынке", - говорится в сообщении.