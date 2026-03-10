Поиск

Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Власти Молдавии намерены создать стратегический запас нефтепродуктов, который равен 90 дней импорта, на фоне глобального скачка цен на углеводороды из-за кризиса на Ближнем Востоке, сообщило Минэнерго страны со ссылкой на опубликованный для общественного обсуждения законопроект.

"Стандарт 90-дневного запаса топлива соответствует рекомендациям Международного энергетического агентства и был введен после крупнейших мировых нефтяных кризисов 1973 и 1979 годов (...) Согласно проекту, запасы будут предоставляться в равных пропорциях государством и компаниями, импортирующими нефтепродукты, по 50% каждая. Из общего объема запасов не менее 60% должно физически храниться в стране, остальное может храниться за рубежом", - говорится в сообщении.

В число целевых видов топлива входят дизельное топливо, бензин и авиационное топливо.

В законопроекте прописаны и механизмы использования резервных запасов - они будут выводиться на рынок только в ситуациях кризиса поставок, когда власти объявят чрезвычайное положение в секторе нефтепродуктов.

Текущие товарные запасы нефтепродуктов в Молдавии покрывают от 21 до 30 дней внутреннего потребления.

4 марта правительство Молдавии ввело режим повышенной готовности в энергетическом секторе на 60 дней в качестве превентивной меры для защиты энергобезопасности страны. В частности, ограничен экспорт нефтепродуктов из Молдавии и предусмотрены меры по приоритетному использованию электроэнергии внутри страны в часы пик для обеспечения потребителей и защиты стабильности электроэнергетической системы.

Это решение было принято после анализа рисков в снабжении страны энергоресурсами на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

МИД Молдавии 10 марта сообщил, что Кишинев рассматривает возможность импорта нефтепродуктов из Азербайджана и реализацию совместных проектов. В минувшую пятницу заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой посетил с официальным визитом Азербайджан и провел встречу с первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым и вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) Эльшадом Насировым.

"Были проанализированы варианты сотрудничества в области диверсификации источников энергии, поставок нефтепродуктов и развития распределительной инфраструктуры, а также расширения присутствия азербайджанских операторов на молдавском рынке", - говорится в сообщении.

Азербайджан МИД Минэнерго Молдавия Михай Попшой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

Натюрморт Фалька продали на аукционе за 12 млн рублей

Brent подешевела более чем на 6%, до $92,89 за баррель

В Литву вернулись более 60% застрявших в Белоруссии грузовиков

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

В ЕК не нашли причин беспокоиться об энергоснабжении

 В ЕК не нашли причин беспокоиться об энергоснабжении

Путин назвал условия для работы России с европейскими покупателями углеводородов

 Путин назвал условия для работы России с европейскими покупателями углеводородов

Страны G7 заявили о готовности к совместному высвобождению нефти из стратегических резервов

СМИ сообщили, что Иран продолжает отправлять крупные партии нефти через Ормузский пролив

 СМИ сообщили, что Иран продолжает отправлять крупные партии нефти через Ормузский пролив

Bloomberg узнал, что Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 564 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8606 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });