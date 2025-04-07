Индексы МосБиржи и РТС снизились на 4,4% в начале основной сессии торгов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник продолжил падение вслед за обвалом мировых фондовых площадок и нефти (фьючерс на Brent упал ниже $63,5 за баррель) после введения США на прошлой неделе пошлин в отношении 185 иностранных торговых партнеров, а также на фоне отсутствия оптимистичных геополитических новостей.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 4,4% относительно уровня закрытия основной сессии предыдущего торгового дня, причем первый обновил минимум с декабря, а РТС пробил 1000 пунктов; лидируют в откате акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-10%), "ВК" (-10%), "Селигдара" (-10%), "Сургутнефтегаза" (-9,2%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2658,49 пункта (-4,4%), индекс РТС - 993,77 пункта (-4,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже упали в пределах 8,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 апреля, составляет 84,2774 руб. (-10,56 копейки).

Подешевели также акции ВТБ (-8,7%), ОК "Русал" (-8,6%), "Норникеля" (-8,3%), "НЛМК" (-7,4%), "АЛРОСА" (-7,3%), "ММК" (-6,8%), "Газпрома" (-6,3%), "Т-Технологий" (-6,3%), "Интер РАО" (-6,1%), "Аэрофлота" (-6%), "Газпром нефти" (-6%), "Северстали" (-5,9%), "НОВАТЭКа" (-5,8%), АФК "Система" (-5,7%), "Московской биржи" (-5,2%), "Роснефти" (-5,2%), "Магнита" (-5,2%), "МТС" (-5%), "ФосАгро" (-4,6%), Сбербанка (-3,9% и -3,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-3,3%), ПАО "Полюс" (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 по Москве (с учетом утренней сессии) составил 57,84 млрд рублей (из них 6,71 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 6,43 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,67 млрд рублей на акции "Газпрома").

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что целью его недавних контактов в Вашингтоне было восстановление российско-американских отношений в целом и, прежде всего, в экономической и инвестиционной сферах.

Новые российско-американские контакты ожидаются уже на этой неделе, сообщил Дмитриев в интервью "Первому каналу". Спецпредставитель президента РФ также выразил осторожный оптимизм по поводу того, что диалог России и США восстановился.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, рынок акций РФ продолжает снижаться на фоне неопределенности на геополитическом фронте и снижения цен на нефть. Из-за введения Трампом тарифов на импорт из Китая Поднебесная также планирует ввести тарифы на ввоз товаров из США. На фоне развития тарифных войн цены на нефть марки Brent упали ниже $63,5 за баррель, минимума с начала 2021 года. Индекс МосБиржи закрыл минувшую неделю откатом ниже 2800 пунктов и теперь стремится к 2600 пунктам.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", американские тарифы спутали карты на всех рынках и добавили неопределенности рынку акций РФ. Опасения перед потенциальным замедлением мировой экономики спровоцировали резкое падение глобальных фондовых индексов, а нефть Brent подешевела более чем на 10% за неделю, что оказывает давление на российский рынок акций.

Рынок акций РФ останется волатильным в ближайшие дни и, возможно, недели, тогда как с технической точки зрения ближайшей поддержке по индексу МосБиржи соответствует область 2600-2650 пунктов, которая соответствует максимумам 20 декабря, когда Банк России принял решение выдержать паузу в процессе повышения ключевой ставки, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, мировая фондовая паника будет мешать отскоку российских акций.

Нефть показала резкое падение, в глубоком "минусе" с прошлой недели промышленные металлы. Инвесторы справедливо опасаются, что введенные Трампом торговые барьеры приведут к снижению мирового производства и падению спроса на сырье. Совсем не вовремя ОПЕК+ решил нарастить добычу втрое больше плана. Стоит также добавить, что в ожидании геополитического потепления многие покупали акции с "плечами", теперь их нужно закрывать, иногда по "маржин-коллам", отметил эксперт.

"В целом мы продолжаем ждать отскока, так как перепроданность российского рынка высока. Да и столь длительное падение индекса МосБиржи - 13 дней подряд - в этом тысячелетии не наблюдалось. По-прежнему наиболее перспективным и устойчивым сейчас выглядит финансовый сектор. У кого есть свободные деньги, стоит покупать банки, но при этом учитывать вариант ухода индекса МосБиржи ниже 2500 пунктов", - считает Антонов.

Мировые фондовые рынки

В США в минувшую пятницу индексы акций упали на 5,5-6%, к уровням мая 2024 года, неделя для американского рынка стала наихудшей со времен начала пандемии COVID-19. Dow Jones потерял за неделю почти 8%, S&P 500 - более 9%, Nasdaq - 10%.

Негативное настроение инвесторов обусловлено опасениями торговых войн после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести импортные пошлины для целого ряда стран.

В пятницу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что экономические последствия эскалации торговой войны могут быть хуже, чем ожидалось. Это способствовало дальнейшему ухудшению ситуации на рынках, отмечает Trading Economics.

Глава Федрезерва сказал, что пошлины усилят инфляцию и ослабят экономический рост. При этом он отметил, что центральный банк не будет менять процентные ставки, пока не получит более четкой картины конечных последствий.

"Разрушительная политика США является самым большим риском для мировых перспектив на весь год", - полагают аналитики J.P.Morgan Chase. Они повысили оценку риска рецессии в мировой экономике в 2025 году до 60% с 40%.

Barclays и Deutsche Bank предупредили о том, что экономика США столкнется с более высоким риском скатывания в рецессию в этом году, если новые импортные пошлины останутся в силе.

Аналитики UBS Global Wealth Management ухудшили рекомендацию для американского рынка акций до "нейтрального уровня" с "привлекательного" из-за объявления властями США масштабных импортных пошлин. Также они понизили прогноз для S&P 500 на конец текущего года до 5800 пунктов с 6400 пунктов.

Эксперты RBC ухудшили оценку S&P 500 на конец этого года до 5550 пунктов с ожидавшихся ранее 6200 пунктов.

Бумаги Boeing (-9,5%) стали лидером падения среди компаний из Dow Jones. Торговая война между Китаем и США является большой проблемой для авиастроительного концерна, поскольку китайский рынок предоставляет огромные возможности для Boeing, пишет MarketWatch.

В Азии в понедельник на фоне опасений торговых войн также сохраняется негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 7,8%, австралийский ASX Australia - на 4,1%, южнокорейский Kospi - на 5,6%, китайский Shanghai Composite - на 7,3%, гонконгский Hang Seng теряет 12,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 4,1-5,7% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

В пятницу биржи материкового Китая и Гонконга были закрыты в связи с праздником (Фестиваль Цин Мин).

Власти Китая объявили, что введут дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США. Кроме того, министерство коммерции КНР сообщило о введении мер экспортного контроля в отношении семи видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологических продуктов, например, компьютерных чипов.

Объем промышленного производства в ФРГ в феврале уменьшился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали его снижения на 1,1%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены также продолжают падение, обновляя минимумы с 2021 года на фоне новых импортных пошлин США и решений ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $63,35 за баррель (-3,4% и -6,5% в пятницу), майская цена WTI - $59,78 за баррель (-3,6% и -7,4% в пятницу).

На минувшей неделе Brent подешевела на 10,9%, WTI - на 10,6%.

В воскресенье стало известно, что саудовская госкомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для азиатских покупателей на $2,3 за баррель - максимально с октября 2022 года. Цены для США будут уменьшены на $0,2 за баррель, для покупателей из Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $0,5 за баррель.

Объявление Вашингтоном новых крупных пошлин для иностранных торговых партнеров США спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Падению цен на нефть на прошлой неделе также способствовало решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу нефти.