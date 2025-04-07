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Ведущие грибные компании РФ в 2024 году нарастили выручку

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ведущие грибные компании РФ в 2024 году увеличили выручку, сообщается в их отчетностях.

Так, выручка компании "Грибная радуга" (Курская область, бенефициар Александр Удодов) в 2024 году выросла до 6,4 млрд рублей с 5,2 млрд рублей в 2023 году, прибыль от продаж - до 1,1 млрд рублей с 909 млн рублей. В то же время чистая прибыль снизилась до 76,6 млн рублей с 360,3 млн рублей соответственно.

Компания "АгроГриб" (Тульская область) увеличила выручку до 2,6 млрд рублей с 1,7 млрд рублей годом ранее. Прибыль от продаж выросла до 464,7 млн рублей с 266,6 млн рублей, чистая прибыль увеличилась в 2,5 раза до 499,8 млн рублей с 203,9 млн рублей соответственно.

Еще один крупный производитель - "Русский гриб" (Краснодарский край, принадлежит ООО "Грин Уэй") в прошлом году увеличил выручку до 1,2 млрд рублей с 1 млрд рублей в 2023 году, прибыль от продаж - до 96,7 млн рублей с 51,7 млн рублей. Однако компания второй год подряд находится в убыточной зоне. В 2024 году ей удалось сократить чистый убыток до 13 млн рублей со 168,4 млн рублей в 2023 году.

По данным экспертов, в 2024 году грибоводческие хозяйства РФ вырастили 140,9 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем в 2023 году. Преимущественно производятся шампиньоны и вешенки.

Грибная радуга АгроГриб Русский гриб Курская область Краснодарский край Тульская область
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