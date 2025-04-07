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Суд привлек НМТП к административной ответственности после проверки Ространснадзора

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Новороссийска в понедельник вынес постановление о назначении ПАО "НМТП" (Новороссийский морской торговый порт) административного наказания, сообщается на сайте суда.

Другие подробности не приводятся. Ранее Ространснадзор по итогам проверки предписал приостановить на 90 дней работу 8-го нефтеналивного причала ПАО "НМТП".

Дело об административном нарушении НМТП поступило в суд 2 апреля, рассмотрение дела в пятницу было отложено на 7 апреля для предоставления дополнительных документов.

Согласно материалам суда, речь идет о нарушении части 4 статьи 14.1.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Такое нарушение влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

НМТП Ространснадзор
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