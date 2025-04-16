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Ространснадзор отменил запрет на работу нефтеналивного причала НМТП

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Ространснадзор отменил запрет на работу нефтеналивного причала ПАО "НМТП" в связи с тем, что предприятие выполнило предписания ведомства, говорится в постановлении Ленинского районного суда Новороссийска.

Ранее Ространснадзор после проверки запретил на 90 дней работу 8-го нефтеналивного причала ПАО "НМТП".

В постановлении суда говорится, что НМТП в ходе проверки устранил нарушения, допущенные при использовании ряда причалов в морском порту Новороссийск, однако не предоставил для проверки должностным лицам Ространснадзора документы, подтверждающие соответствие причала нефтеперевалочного комплекса "Шесхарис" Техническому регламенту.

В суде представитель Ространснадзора объяснил, что ПАО "НМТП" представило сведения и материалы, указывающие на наличие у общества технического паспорта причала в соответствии с требованиями Техрегламента. Дата представления подтверждающих документов в тексте не указана.

"В связи с этим, протоколом должностного лица МТУ Ространснадзора по ЮФО ... временный запрет деятельности причала нефтегавани "Шесхарис" был снят", - говорится в постановлении. Предписание Ространснадзора об устранении выявленных нарушений исполнено в полном объеме, вынесено решение об окончании исполнения предписания.

Ространснадзор с 27 по 31 марта проводил внеплановую проверку НМТП и выявил нарушения норм Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта. НМТП было предписано до 30 июня 2025 года устранить все нарушения.

В начале апреля дело об административном нарушении НМТП поступило в Ленинский суд Новороссийска, 7 апреля суд привлек НМТП к административной ответственности и оштрафовал на 200 тысяч рублей.

Причал 8 НМТП входит в перевалочный комплекс "Шесхарис", который является конечной точкой магистральных трубопроводов АО "Черномортранснефть" в Краснодарском крае и обеспечивает отгрузку экспортной нефти и нефтепродуктов.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп России. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.

Краснодарский край Ленинский суд Новороссийск НМТП Ространснадзор
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