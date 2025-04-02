Ространснадзор временно запретил работу 8-го нефтеналивного причала НМТП

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ространснадзор после проверки предписал на 90 дней приостановить работу 8-го нефтеналивного причала ПАО "НМТП", сообщила пресс-служба "Транснефти".

В отношении НМТП, входящего в группу "Транснефть", с 27 по 31 марта 2025 года на основании поручения заместителя председателя правительства Виталия Савельева Ространснадзором проведена внеплановая выездная проверка, уточнила компания. Проверка выявила ряд нарушений норм Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта.

"На основании Кодекса об административных правонарушениях уполномоченными органами будет рассмотрен вопрос о привлечении ПАО "НМТП" к ответственности", - говорится в сообщении.

НМТП предписано в срок до 30 июня 2025 года устранить все выявленные нарушения.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп России. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.

Подобные проверки сейчас внепланово осуществляются в морских портах Новороссийска, Тамани, Туапсе и других черноморских городов. Они проводятся в связи с ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года и ставят целью обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами.

31 марта Ространснадзор приостановил работу двух выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщалось ранее.