Индексы МосБиржи и РТС подросли на 1,7% в начале основной сессии торгов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник корректируется вверх вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью (фьючерс на Brent отскочил к $65 за баррель) после известий о готовности США к переговорам со странами, желающими согласовать условия отмены введенных Штатами импортных пошлин. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 1,7% к уровню закрытия основной сессии накануне, в лидерах подъема выступают акции "ФосАгро" (+5,1%) и Совкомбанка (+3,1%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2776,74 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1014,9 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 апреля, составляет 86,1891 руб. (+1,91 рубля).

Подорожали также акции "Мечела" (+2,6%), ПАО "Полюс" (+2,5%), "Т-Технологии" (+2,5%), "ВК" (+2,4%), "Московской биржи" (+2,3%), "Магнита" (+2,3%), "Роснефти" (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +0,8% "префы"), ВТБ (+2,1%), "Газпрома" (+2%), "ММК" (+2%), "Аэрофлота" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,3%), Сбербанка (+1,2% и +1,1% "префы"), "МТС" (+1,2%), "Норникеля" (+1,1%), АФК "Система" (+1%), "НЛМК" (+0,8%), "Северстали" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 МСК составил 17,92 млрд рублей (из них 3,1 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 2,69 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,34 млрд рублей на акции "Газпрома").

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что России нет в списке стран, в отношении которых Вашингтон ввел новые пошлины, поскольку между странами почти нет торговых операций. "Причина в том, что мы, по сути, не ведем бизнес с Россией", - сказал Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Также Трамп заявил, что Вашингтон двигается к цели на переговорах с представителями России и Украины. "Мы встречаемся с российской стороной, мы встречаемся с украинской. Мы все ближе к цели", - сказал Трамп. "Но я недоволен бомбардировками, которые происходят в течение последних недель. Это ужасно", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Трампа, многие страны готовы к переговорам с США по теме пошлин. "Мы добиваемся потрясающего прогресса", - сказал он.

Комментарии аналитиков

Как отмечает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, накануне рынок акций РФ падал вслед за мировыми торговыми площадками и ценами на нефть, которые обновили минимум с весны 2021 года из-за эскалации торговых войн и планов ОПЕК+ по наращиванию добычи. Дополнительно на российский рынок давило отсутствие положительных геополитических новостей.

С технической точки зрения индекс МосБиржи вошел в зону перепроданности, на что указывает низкое значение индекса относительно силы RSI. В случае отскока целями для индекса МосБиржи могут выступать уровни 2890 и 3000 пунктов. При этом в сценарии дальнейшего снижения поддержкой может выступить уровень 2600 пунктов, считает Кауфман.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", во вторник инвесторы начали выкупать просадку, но индекс МосБиржи остается подвержен повышенной волатильности. Давление на рынок оказывает сильно упавшая в последние дни нефть. Так, при текущей стоимости нефти и курса доллара баррель в рублях сейчас стоит меньше заложенного в бюджет РФ уровня примерно на 35%. Доля нефтегазовых доходов в бюджете на 2025 год составляет 27%, поэтому при текущей стоимости нефти в рублях бюджет может недополучить более 3 трлн руб. из запланированных доходов, отмечают эксперты.

Тем временем Совкомбанк завершил присоединение Хоум банка. Процедура присоединения заняла 11 месяцев и прошла в два этапа. На первом этапе Совкомбанк приобрел 10% капитала Хоум банка за денежные средства, на втором - получил оставшиеся 90% через выпуск 1,8 млрд новых акций. После регистрации дополнительной эмиссии в апреле 2025 года общее количество акций Совкомбанка увеличится с 20,7 млрд до 22,5 млрд, напомнили аналитики "Цифра брокер".

Как отмечает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова, накануне рынок акций РФ сумел отыграть больше половины дневных потерь, что сопровождалось ростом оборотов торгов - то есть просадку явно выкупали, что говорит в пользу развития дальнейшего отскока.

"Мы считаем, что рынок выглядит уже очень сильно перепроданным (по основным бумагам) и уже учитывает вполне и вариант с затягиванием мирных переговоров по Украине, и вариант с сохранением ЦБ РФ высокой ставки до лета. Рынок остается новостным - повышенная волатильность может сохраниться. В преддверии дивидендного сезона и того факта, что 4-месячные минимумы явно выкупаются на повышенных объемах, дальнейшего обвала цен на нефть не ожидается - это говорит в пользу продолжения попыток рынка акций восстановиться. Ориентируемся на 2800-2900 пунктов по индексу МосБиржи, но основной целью, конечно, на ближайшее время является возврат и проторговка вверх "круглого" уровня 3000 пунктов", - считает Крылова.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи начал неделю мощным "гэпом" вниз, отыгрывая очередную панику на мировых рынках. Ее причиной послужили опасения ухудшения состояния экономики США и усиления торговой войны после того, как Китай зеркально ответил на обложение Штатами своих товаров 34%-ми пошлинами. Торговые риски никуда не ушли, поскольку Трамп пригрозил КНР ввести дополнительные 50%-е пошлины, если Китай не отменит свое решение.

Тем не менее мировые площадки начали восстанавливаться после ночного "пролива". Пошел вверх и российский рынок акций, который попытается закрыть "гэп" понедельника. В целом рынок выглядит сильно перепроданным, такого длительного непрерывного снижения (14 дней подряд по индексу МосБиржи) в этом тысячелетии еще не наблюдалось. Открывать "шорты" сейчас неоправданно рискованно, а вот покупка бумаг на средний срок выглядит интересно, считает эксперт.

Однако риски стагнации мировой экономики никуда не делись, поэтому нет уверенности, что в ближайшее время произойдет полноценный разворот акций вверх, а не всего лишь отскок. Поэтому стоит сохранять деньги на случай падения индекса МосБиржи ниже 2500 пунктов. Хранить резерв можно в фондах денежного рынка. Наиболее перспективными по-прежнему выглядят акции финансового сектора, добавил Антонов.

Мировые фондовые рынки

В США накануне по итогам волатильной сессии снизились индексы акций Dow (-0,9%) и S&P 500 (-0,2%), но подрос Nasdaq (+0,1%).

Индекс S&P 500 в ходе торгов поднимался до 5246,57 пункта и падал до 4835,04 пункта, показав максимальное внутридневное колебание с 2010 года, пишет MarketWatch. Изменение Dow Jones в ходе одной торговой сессии было рекордным в истории, по данным CNBC.

Резкие изменения индексов спровоцировали сообщения СМИ о том, что Вашингтон собирается отложить введение ответных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов на 90 дней. Эти сообщения были вскоре опровергнуты Белым домом.

Президент США заверил, что не собирается откладывать на более поздний срок введение пошлин. При этом он выразил готовность к переговорам со странами, желающими согласовать условия отмены пошлин. "Мы готовы к переговорам по справедливым сделкам", - заявил Трамп.

Объявление пошлин в прошлую среду привело к тому, что неделя стала для американских индексов худшей с начала пандемии коронавируса. Инвесторы опасаются, что эскалация внешнеторговой напряженности может спровоцировать рецессию в мировой экономике.

Аналитики Morgan Stanley предположили, что фондовый индекс Standard & Poor's 500 может упасть еще на 7-8%, если Белый дом не отступит от планов по увеличению импортных пошлин или не появятся признаки смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Тем временем участники рынка все больше ждут снижения ставок Федрезерва с целью поддержать американскую экономику. Трейдеры теперь ожидают пять понижений ставки - суммарно на 125 базисных пунктов до конца текущего года. На прошлой неделе трейдеры ожидали всего трех снижений.

В то же время глава JPMorgan Джейми Даймон отметил, что пошлины наверняка приведут к ускорению роста цен как на американские, так и на импортные товары, "поскольку себестоимость растет, и повышается спрос на американские товары". По его мнению, инфляция будет устойчивее, чем многие ожидают, в результате чего процентные ставки могут оставаться повышенными даже в условиях охлаждения экономики.

В Азии во вторник наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 6%, австралийский ASX Australia - на 2,4%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng растет на 1,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 1,3-1,8%).

Нефть

На нефтяном рынке цены утром во вторник также корректируются вверх после падения по итогам трех сессий подряд.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $64,84 за баррель (+1% и -2,1% накануне), майская цена WTI - $61,36 за баррель (+1,1% и -2,1% в понедельник).

Нефть за три минувших сессии обновила минимумы примерно за четыре года на фоне роста опасений глобальной рецессии и сокращения спроса на энергоносители в результате эскалации торговой войны.

Президент США Трамп в понедельник пригрозил ввести со среды дополнительные 50%-е пошлины на китайский импорт, если Пекин не откажется от ответных мер на американские зеркальные тарифы.

В ЕС между тем предложили ввести 25%-е ответные пошлины на ряд американских товаров.

Падению котировок также способствовали новости о том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти, а также решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу.