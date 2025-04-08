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Сеть аптек Walgreens сократила квартальный чистый убыток вдвое

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance, находящаяся в процессе поглощения инвестфондом, резко сократила чистый убыток и увеличила выручку во втором квартале 2025 финансового года, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

За квартал, который завершился 28 февраля, чистый убыток компании составил $2,9 млрд, или $3,3 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $5,9 млрд, или $6,85 на акцию, годом ранее.

Без учета единовременных факторов скорректированная прибыль составила 63 цента на акцию.

Квартальная выручка Walgreens тем временем выросла на 4,1%, до $38,6 млрд.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль в 53 цента на акцию при выручке в $38 млрд.

В марте фонд прямых инвестиций Sycamore Partners объявил о покупке Walgreens примерно за $10 млрд. Совокупный размер сделки с учетом будущих выплат и долга компании может достичь $23,7 млрд. Завершение сделки ожидается в четвертом квартале 2025 года.

На фоне этой сделки Walgreens отозвала годовой прогноз и не будет проводить телеконференцию для аналитиков для обсуждения квартальных показателей.

С начала 2025 года капитализация компании выросла на 14,8% - до $9,26 млрд, тогда как индекс S&P 500 потерял 13,9%.

Sycamore Partners Walgreens США
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