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Акционеры "АЛРОСА" одобрили выплату 2,49 рубля на акцию за I полугодие

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Акционеры "АЛРОСА" на собрании в понедельник одобрили выплату 2,49 рубля на одну акцию в виде дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года, говорится в сообщении компании.

Дивиденды получат акционеры по данным на 19 октября.

Общая сумма выплат составит 18,339 млрд рублей.

Набсовет "АЛРОСА" в конце августа рекомендовал выплату за I полугодие в размере 2,5 рубля на акцию (дивдоходность 4,8% к котировкам на тот момент), распределив 50% чистой прибыли по МСФО, хотя дивидендная политика допускает при текущем уровне долга 0,1х выплату акционерам 70-100% FCF, что могло бы обеспечить 3,6-5,2 рубля на акцию.

Чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие составляла 37 млрд рублей.

"АЛРОСА" по итогам первого полугодия прошлого года перечислила акционерам 3 рубля 77 копеек на акцию, всего направив на дивиденды 27,765 млрд руб., что эквивалентно 50% прибыли за этот период.

Финальные дивиденды за 2023 года составляли 2 рубля 2 копейки на акцию. Общая сумма выплат была 14,877 млрд рублей.

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА", согласно последним опубликованным данным, - около 34%.

АЛРОСА
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