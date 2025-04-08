Индия в январе сократила импорт нефти на 9% в годовом выражении

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Индия в январе импортировала 18,62 млн тонн нефти - на 9% меньше, чем в январе 2024 года, сообщается в статистических материалах министерства торговли страны. В денежном выражении поставки составили $10,07 млрд (-16,4% г/г).

Месяцем ранее страна закупила 18,82 млн тонн. Таким образом, к декабрю 2024 года импорт сократился на 1,1%.

Бессменный с июня 2022 года лидер поставок - РФ - отправила в Индию в январе 6,78 млн тонн (-12,5% к январю-2024 и +12,5% к декабрю). Из Ирака поставлено 4,37 млн тонн (-3% г/г и -0,4% к декабрю), из Саудовской Аравии - 2,37 млн тонн (-2,6% г/г и +24,2% к декабрю). Объемы сделок в денежном выражении - $3,6 млрд, $2,3 млрд и $1,4 млрд соответственно.

Как сообщалось, всего в 2024 году Индия импортировала 240,543 млн тонн нефти - на 2,3% больше, чем в 2023 году. На нефть из РФ пришлось 87,5 млн тонн (+6,9%), или 36,4% импорта республики. Поставки из Ирака - 50,1 млн тонн (+2,6%), из Саудовской Аравии - 30,96 млн тонн (-12,3%).