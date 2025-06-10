Индия будет расширять поставки нефти из стран не-ОПЕК

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Индия стремится расширить число направлений импорта нефти за счет наращивания поставок из стран, не входящих в ОПЕК, однако эта диверсификация вряд ли повлияет на срочные контракты с поставщиками из стран Ближнего Востока, заявил директор по переработке и маркетингу Федерации индийской нефтяной промышленности Д.Л.Н.Шастри в интервью Platts.

По его словам, также в нефтяной стратегии Индии будут фигурировать расширение стратегических резервов и строительство флота нефтяных танкеров.

Индия импортирует более 80% необходимой ей нефти.

"Долгосрочный план диверсификации не изменит большинство срочных контрактов с производителями с Ближнего Востока. Государственные нефтеперерабатывающие заводы не захотят, чтобы объемы поставок нефти с Ближнего Востока упали ниже 50%", - добавил Шастри.

"Для Индии безопасность поставок так же важна, как и доступность. Конфигурация многих индийских нефтеперерабатывающих заводов строится с учетом спецификаций нефти ближневосточных поставщиков, таких как кувейтская и иракская", - сказал он.

В 2024 году на Россию пришлось около 35% обеспечения потребности страны в этом топливе, которая составляет около 4,9 млн баррелей в сутки. Ближний Восток и Россия в совокупности обеспечивали почти 80% импорта нефти в Индию, по данным S&P Global.

Шастри заявил, что Индия покупает большие объемы российской нефти - и это будет продолжаться до тех пор, пока цена остается привлекательной. "Индия продолжает покупать российскую нефть, но нет никакого обязывающего соглашения, и это обусловлено исключительно коммерческими соображениями", - отметил он.

Страна будет увеличивать закупки топлива в государствах, не входящих в ОПЕК, в том числе в США.

"В дополнение к нефти из США прилагаются дипломатические усилия для наращивания закупок в Гайане, - сказал Шастри. - Индия также стремится увеличить свои стратегические нефтяные запасы, а также построить танкерный флот - принять меры, которые должны помочь в достижении энергетической безопасности".

На первом этапе Индия создала мощности для хранения стратегических запасов в трех местах объемом 5,33 млн тонн. На втором этапе Индия планирует увеличить мощности для хранения резервов на 6,5 млн тонн.