Крупнейшие экспортеры в марте сократили продажи валюты до $10,2 млрд из-за снижения цен на нефть Urals

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в марте сократили продажи валюту на 18% - до $10,2 млрд с $12,4 млрд в феврале - за счет снижения цен на нефть марки Urals, а также повышенных объемов продаж рядом компаний в предыдущем месяце на фоне погашения рублевых обязательств. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Среднедневные чистые продажи валюты экспортерами в марте сократились на 22% и составили $485 млн.

Отношение продажи валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в январе 2025 года (эти данные ЦБ приводит с лагом) снизилось на 22 процентных пункта (п.п.) до 80%.

Укрепление курса рубля в марте продолжилось. Динамику курса определяло соотношение экспортной выручки и платежей за импорт, а также спрос на рублевые активы. Кроме того, тренд на укрепление рубля поддержало падение индекса доллара США.

К концу марта доллар США снизился до 83,68 рубля (-4,6% месяц к месяцу), юань - до 11,46 рубля (-4,2%). В марте курс доллара США относительно рубля достигал минимального значения (81,5 рубля) с июля 2023 года, а курс юаня относительно рубля - минимума за последние 9 месяцев (11,22 рубля).

Рост геополитической неопределенности стал одной из причин повышенной волатильности рубля в начале года, отмечает ЦБ. При этом диапазон колебаний курсов основных иностранных валют относительно рубля снизился по сравнению с предыдущим месяцем: по доллару США - с 16,3% в феврале до 10,2% в марте, по юаню - с 14,2% до 9,5% соответственно.

Население в марте в различные дни становилось либо нетто-продавцом, либо нетто-покупателем иностранной валюты. В целом за месяц граждане продали валюту всего на 0,2 млрд рублей против покупки в феврале на 6,5 млрд рублей.