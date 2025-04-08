Поиск

Крупнейшие экспортеры в марте сократили продажи валюты до $10,2 млрд из-за снижения цен на нефть Urals

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в марте сократили продажи валюту на 18% - до $10,2 млрд с $12,4 млрд в феврале - за счет снижения цен на нефть марки Urals, а также повышенных объемов продаж рядом компаний в предыдущем месяце на фоне погашения рублевых обязательств. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Среднедневные чистые продажи валюты экспортерами в марте сократились на 22% и составили $485 млн.

Отношение продажи валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в январе 2025 года (эти данные ЦБ приводит с лагом) снизилось на 22 процентных пункта (п.п.) до 80%.

Укрепление курса рубля в марте продолжилось. Динамику курса определяло соотношение экспортной выручки и платежей за импорт, а также спрос на рублевые активы. Кроме того, тренд на укрепление рубля поддержало падение индекса доллара США.

К концу марта доллар США снизился до 83,68 рубля (-4,6% месяц к месяцу), юань - до 11,46 рубля (-4,2%). В марте курс доллара США относительно рубля достигал минимального значения (81,5 рубля) с июля 2023 года, а курс юаня относительно рубля - минимума за последние 9 месяцев (11,22 рубля).

Рост геополитической неопределенности стал одной из причин повышенной волатильности рубля в начале года, отмечает ЦБ. При этом диапазон колебаний курсов основных иностранных валют относительно рубля снизился по сравнению с предыдущим месяцем: по доллару США - с 16,3% в феврале до 10,2% в марте, по юаню - с 14,2% до 9,5% соответственно.

Население в марте в различные дни становилось либо нетто-продавцом, либо нетто-покупателем иностранной валюты. В целом за месяц граждане продали валюту всего на 0,2 млрд рублей против покупки в феврале на 6,5 млрд рублей.

ЦБ РФ Банк России нефть Urals
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Прогноз продаж консолей Switch 2 ухудшен из-за пошлин

Прогноз продаж консолей Switch 2 ухудшен из-за пошлин

Morgan Stanley понизил прогноз роста экономики США в 2025-2026 годах

Morgan Stanley понизил прогноз роста экономики США в 2025-2026 годах

CEO "АЛРОСА" заявил, что "львиная доля" дивидендов за 2024 год уже выплачена

"АЛРОСА" ожидает восстановления на рынке алмазов раньше 2027 года

"АЛРОСА" ожидает восстановления на рынке алмазов раньше 2027 года

Brent остается в плюсе и торгуется у $64,29 за баррель

Brent остается в плюсе и торгуется у $64,29 за баррель

Goldman Sachs не исключает перехода спада на рынке акций США в длительный "медвежий" тренд

Goldman Sachs не исключает перехода спада на рынке акций США в длительный "медвежий" тренд

РЖД увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда до 180 суток

РЖД увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда до 180 суток

Нью-Йорк остался во главе рейтинга Henley & Partners по количеству долларовых миллионеров

Нью-Йорк остался во главе рейтинга Henley & Partners по количеству долларовых миллионеров

"Саянскхимпласт" в ответ на иск Генпрокуратуры заявил о законности своего создания

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6145 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне67 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });