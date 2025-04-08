Рубль во вторник незначительно изменился к юаню на фоне улучшения ситуации на мировых рынках

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань по итогам торгов на Московской бирже во вторник изменился незначительно; рубль продемонстрировал относительно стабильную динамику в паре с евро, но при этом умеренно укрепился к доллару и евро на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе развернувшихся вверх в рамках коррекции цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,619 руб., что всего на 3,8 копейки выше уровня закрытия понедельника.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 9 апреля на 72,5 копейки, до 85,4641 руб./$1, и опустил курс евро на 99,87 копейки, до 93,7755 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"Рубль в начале торгов вторника продолжил укрепляться к юаню, который в итоге обновил пятничный минимум, приблизившись к психологически важному уровню 11,5 рубля, от которого начался отскок. В результате пара CNY/RUB к середине торгов вышла в умеренный плюс, но продолжить рост не смогла, перейдя к сдержанной коррекции. Тем не менее по итогам дня юань остался в небольшом плюсе по отношению к закрытию понедельника", - прокомментировал ситуацию на внутреннем валютном рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, российский биржевой валютный рынок продолжает оставаться относительно стабильным. Курс юаня к рублю торгуется преимущественно выше 11,5 рубля, при этом за последнее время пара не предпринимала попыток приблизиться к отметке 12 рублей.

Курс валютной пары "юань/рубль" сохраняет потенциал возврата выше уровня 11,6 рубля за юань по мере исчерпания временной поддержки со стороны выросшего предложения валюты от ЦБ РФ, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают, что риски повторного ухода котировок нефти марки Brent в сторону $62 за баррель пока остаются довольно высокими, что также сдерживает укрепление рубля.

Цены на нефть

Нефть умеренно дорожает во вторник вечером, однако котировки нефтяных фьючерсов растеряли большую часть роста, достигнутого ранее в ходе торгов. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 0,45% - до $64,5 за баррель. Котировки майских контрактов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,89% - до $61,24 за баррель. Накануне обе марки подешевели на 2,1%, обновив минимумы примерно за 4 года.

Инвесторы оценивают новые заявления президента США Дональда Трампа относительно пошлин, а также реакцию на его тарифную политику со стороны торговых партнеров Соединенных Штатов. Обеспокоенность перспективами экономического роста и спроса на нефть продолжает оказывать негативное влияние на рынок. Трамп в понедельник пригрозил ввести дополнительные 50%-е пошлины на китайский импорт, если КНР не откажется от ответных мер на американские зеркальные тарифы. Если это случится, в совокупности тарифы на китайский импорт вырастут до 104%. В ответ китайский Минторг заявил, что Пекин не намерен уступать, если США продолжат давление на Китай при помощи пошлин.

Давление на нефтяные котировки также оказывает решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу, а также новость о том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти, главным образом для клиентов из Азии.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник продемонстрировали восстановление после сильного падения в предыдущие несколько дней. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказал в том числе рост фьючерсов на американские фондовые индексы. Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов вырос на 1,6%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,5% после того, как за предыдущую сессию он потерял 13,2% (наихудшее дневное падение с 2008 года). Народный банк Китая вновь заявил о намерении понизить процентные ставки и нормы обязательных резервов для банков в этом году, что оказало поддержку рынкам.

Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы активно поднимается во вторник, восстанавливаясь после падения до многомесячных минимумов по итогам предыдущей сессии. Брюссель готов к переговорам с Вашингтоном, несмотря на повышенную напряженность в торговых отношениях, и предлагает взаимное обнуление пошлин, заявила накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы предложили нулевые пошлины на промышленные товары, как мы успешно сделали это со многими другими торговыми партнерами. Потому что Европа всегда готова к хорошей сделке. Поэтому мы держим предложение о ней на столе", - сказала глава ЕК.

Трамп заявил, что для решения проблемы торгового дисбаланса Евросоюзу нужно покупать больше энергоносителей у американских компаний. Говоря о торговых отношениях с ЕС, Трамп отметил, что его не устраивают не только пошлины на американскую продукцию, но и другие ограничения. "Речь идет о разных стандартах, тестах (для импортируемой продукции - ИФ)", - пояснил он.

Американские фондовые индексы уверенно растут во вторник после существенного снижения за последние несколько сессий на решениях президента США по пошлинам. Трейдеры ждут переговоров Вашингтона с торговыми партнерами США. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил в понедельник, что около 70 стран обратились в Белый дом с предложениями о переговорах. Трамп заявил накануне, что договорился начать переговоры с японской делегацией после разговора с премьер-министром страны Сигэру Исибой. В то же время американский президент пригрозил ввести со среды дополнительные пошлины в 50% на китайский импорт, если Пекин не откажется от ответных мер на американские тарифы.

Федеральный бюджет РФ в январе-марте 2025 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 2,173 трлн рублей, или 1% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Минфин связывает такой уровень дефицита с опережающим финансированием расходов в январе. По его мнению, это не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом. Минфин отмечает, что в марте федеральный бюджет сложился с профицитом.

За первые два месяца, по предварительным данным Минфина, дефицит составлял 2,701 трлн рублей, или 1,3% ВВП. По данным Федерального казначейства, опубликованным позже, дефицит в январе-феврале составил 3,841 трлн рублей. При этом доходы бюджета составили 3,923 трлн рублей (по оценке Минфина - 5,344 трлн рублей), расходы - 7,764 трлн рублей (8,045 трлн рублей, согласно Минфину). Исходя из этих данных, в марте наблюдался профицит (528 млрд рублей в сравнении с предварительными данными Минфина и 1,668 трлн рублей в сравнении с данными Казначейства).

Доходы федерального бюджета в первом квартале выросли на 3,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 9,050 трлн рублей. Расходы федерального бюджета в январе-марте составили 11,224 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 24,5%. Минфин отмечает замедление динамики исполнения расходов в феврале-марте, рост на 9,1%, после ускоренного финансирования расходов в январе, когда рост год к году составил 64% и был связан с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Ставки межбанковского кредитного рынка слегка подросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 апреля выросла на 11 базисных пунктов, составив 21,66% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц во вторник повысилась на 1 базисный пункт - до 21,61% годовых. Срочные версии ставок на три месяца и шесть месяцев увеличились на 2 базисных пункта - до 21,60% и 21,77% годовых соответственно.

Банк России во вторник, 8 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 100 млрд рублей (при лимите 100 млрд рублей и спросе 1 трлн 3,6 млрд рублей) в среднем по ставке 20% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 1 апреля, банки разместили в ЦБ РФ 210 млрд рублей (при лимите 210 млрд рублей и спросе 1 трлн 296,9 млрд рублей) в среднем по ставке 20,01% годовых.