Китай инициировал консультации в ВТО по пошлинам США

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Пекин официально запросил консультации во Всемирной торговой организации (ВТО) для обсуждения ответных пошлин США в отношении Китая, сообщается на сайте организации во вторник.

"Китай запросил консультации по разрешению споров ВТО в отношении США из-за американских мер, которые вводят дополнительные пошлины в 10% на импорт всех торговых партнеров начиная с 5 апреля и дополнительные пошлины в 34% на импорт из Китая начиная с 9 апреля", - говорится в заявлении.

Китайская сторона утверждает, что эти меры несовместимы с обязательствами США по положениям "Генерального соглашения по тарифам и торговле" (ГАТТ) от 1994 года и некоторым другим соглашениям.

В заявлении отмечается, что этот демарш дает возможность сторонам обсудить сложившуюся ситуацию и попытаться найти приемлемое решение. Спустя 60 дней, если консультации не дали результата, вопрос может быть передан на рассмотрение специальной группы по разрешению споров.

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал, что американская администрация введет дополнительные 50-процентные пошлины против Пекина, если китайская сторона не откажется от пошлин в 34% на американские товары. Этому шагу КНР предшествовало решение Вашингтона ввести пошлины на продукцию КНР в размере 34%.

По подсчетам Associated Press, если США введут пошлины еще в 50% на товары Китая, то в совокупности пошлины на китайский импорт вырастут до 104%.