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"Селигдар" в 2024 г. увеличил скорректированную EBITDA на 30%, до 27,7 млрд руб.

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" по итогам 2024 года увеличил скорректированную EBITDA на 30%, до 27,7 млрд рублей.

Как говорится в отчетности компании по МСФО, выручка составила 59,3 млрд рублей, что на 6% больше результата 2023 года.

При этом компания увеличила чистый убыток, отраженный в отчетности, на 11%, до 12,8 млрд рублей, а убыток, приходящийся на акционеров - на 6%, до 11,5 млрд рублей. Хотя за вычетом эффекта от курсовых разниц, который у "Селигдара" обычно связан с переоценкой обязательств в золоте, прибыль выросла в 1,9 раза, до 5,5 млрд рублей.

Ключевые финансовые показатели "Селигдара" по МСФО, млн рублей:

ПоказательIV кв. 2024*IV кв. 2023*Динамика*20242023Динамика
Выручка16 31818 822-13%59 28955 9746%
Валовая прибыль8 9083 604147%23 54814 06867%
EBITDA банковская8 3676 48629%27 68021 23030%
Рентабельность по EBITDA51%34%17 п.п.47%38%9 п.п.
Чистый убыток(2 718)(2 554)6%(12 825)(11 515)11%
Чистый убыток, приходящийся на акционеров(2 175)(2 377)-8%(11 545)(10 862)6%
Прибыль (убыток) за вычетом курсовых разниц1 459(696)-5 4962 84193%

* расчет ИФ

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.



Селигдар
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