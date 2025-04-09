"Селигдар" в 2024 г. увеличил скорректированную EBITDA на 30%, до 27,7 млрд руб.

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" по итогам 2024 года увеличил скорректированную EBITDA на 30%, до 27,7 млрд рублей.

Как говорится в отчетности компании по МСФО, выручка составила 59,3 млрд рублей, что на 6% больше результата 2023 года.

При этом компания увеличила чистый убыток, отраженный в отчетности, на 11%, до 12,8 млрд рублей, а убыток, приходящийся на акционеров - на 6%, до 11,5 млрд рублей. Хотя за вычетом эффекта от курсовых разниц, который у "Селигдара" обычно связан с переоценкой обязательств в золоте, прибыль выросла в 1,9 раза, до 5,5 млрд рублей.

Ключевые финансовые показатели "Селигдара" по МСФО, млн рублей:

Показатель IV кв. 2024* IV кв. 2023* Динамика* 2024 2023 Динамика Выручка 16 318 18 822 -13% 59 289 55 974 6% Валовая прибыль 8 908 3 604 147% 23 548 14 068 67% EBITDA банковская 8 367 6 486 29% 27 680 21 230 30% Рентабельность по EBITDA 51% 34% 17 п.п. 47% 38% 9 п.п. Чистый убыток (2 718) (2 554) 6% (12 825) (11 515) 11% Чистый убыток, приходящийся на акционеров (2 175) (2 377) -8% (11 545) (10 862) 6% Прибыль (убыток) за вычетом курсовых разниц 1 459 (696) - 5 496 2 841 93%

* расчет ИФ

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.







