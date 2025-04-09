"Селигдар" в 2024 г. увеличил скорректированную EBITDA на 30%, до 27,7 млрд руб.
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" по итогам 2024 года увеличил скорректированную EBITDA на 30%, до 27,7 млрд рублей.
Как говорится в отчетности компании по МСФО, выручка составила 59,3 млрд рублей, что на 6% больше результата 2023 года.
При этом компания увеличила чистый убыток, отраженный в отчетности, на 11%, до 12,8 млрд рублей, а убыток, приходящийся на акционеров - на 6%, до 11,5 млрд рублей. Хотя за вычетом эффекта от курсовых разниц, который у "Селигдара" обычно связан с переоценкой обязательств в золоте, прибыль выросла в 1,9 раза, до 5,5 млрд рублей.
Ключевые финансовые показатели "Селигдара" по МСФО, млн рублей:
|Показатель
|IV кв. 2024*
|IV кв. 2023*
|Динамика*
|2024
|2023
|Динамика
|Выручка
|16 318
|18 822
|-13%
|59 289
|55 974
|6%
|Валовая прибыль
|8 908
|3 604
|147%
|23 548
|14 068
|67%
|EBITDA банковская
|8 367
|6 486
|29%
|27 680
|21 230
|30%
|Рентабельность по EBITDA
|51%
|34%
|17 п.п.
|47%
|38%
|9 п.п.
|Чистый убыток
|(2 718)
|(2 554)
|6%
|(12 825)
|(11 515)
|11%
|Чистый убыток, приходящийся на акционеров
|(2 175)
|(2 377)
|-8%
|(11 545)
|(10 862)
|6%
|Прибыль (убыток) за вычетом курсовых разниц
|1 459
|(696)
|-
|5 496
|2 841
|93%
* расчет ИФ
"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.