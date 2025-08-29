Поиск

"Селигдар" в I полугодии увеличил скорректированную EBITDA на 42%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" по итогам I полугодия 2025 года увеличил скорректированную EBITDA на 42%, до 11,6 млрд рублей.

Как следует из отчетности компании по МСФО, нескорректированная EBITDA выросла на 33%, до 9 млрд рублей (накануне аналитики ожидали этот показатель на уровне 9,6-9,8 млрд рублей).

Консолидированная выручка "Селигдара" составила 28,4 млрд рублей, увеличившись на 36%.

Чистый убыток снизился в 2,4 раза, до 2,2 млрд рублей.

Селигдар
