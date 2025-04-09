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Доходность 40-летних гособлигаций Японии обновила исторический максимум

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Доходность 40-летних японских гособлигаций в ходе торгов в среду обновила максимум с момента дебюта этих бумаг на рынке в 2007 году.

По данным на 9:36 по московскому времени она поднялась на 18,6 базисного пункта, до 3,058% годовых. В ходе сессии показатель достигал 3,166%.

Инвесторов беспокоит введение в среду США 24%-х пошлин на японские товары и 25%-х сборов на импорт автомобилей.

Участники рынков опасаются, что Японии может потребоваться выпустить новые суверенные обязательства для финансирования поддержки зависящей от экспорта национальной экономики.

"Мы предупреждаем, что если в ответ на тарифы будет подготовлен дополнительный бюджет, это может усилить повышательное давление на доходности ультрадлинных гособлигаций Японии", - приводит The Wall Street Journal слова аналитика Атару Окумуры из SMBC Nikko Securities.

Министерство финансов Японии, Банк Японии и Агентство по финансовым услугам Японии (Financial Services Agency, FSA) в 10:00 по московскому времени среды проведут встречу для обсуждения международных финансовых рынков.

Обычно такие встречи проходят в случае чрезвычайных обстоятельств на рынках, пишет Forexlive. По итогам мероприятия наверняка будет выпущено совместное заявление.

Япония
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