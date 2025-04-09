Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду снижается под давлением общемирового падения фондовых площадок и нефти (фьючерс на Brent откатился к $61 за баррель) на фоне новой спирали торговых войн, инициированных США, что подогревает опасения мировой рецессии. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 2,3%, лидируют в откате акции "Эн+ груп" (-8,4%), АФК "Система" (-6,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-5,3%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2683,93 пункта (-2,3%), индекс РТС – 989,3 пункта (-2,3%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 4,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 апреля, составляет 85,4641 руб. (-72,5 копейки).

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (-4,4%), "Мечела" (-4%), ОК "Русал" (-4,3%), ВТБ (-3%), "Газпрома" (-2,9%), "Аэрофлота" (-2,7%), "Северстали" (-2,5%), "ММК" (-2,3%), "ФосАгро" (-2,3%), "Интер РАО" (-2,1%), "Роснефти" (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,8%), "НЛМК" (-1,8%), Сбербанка (-1,8% и -2% "префы"), "Газпром нефти" (-1,8%), "ВК" (-1,8%), "Т-Технологии" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,7% и -1,3% "префы"), "Московской биржи" (-1,3%), "МТС" (-1,3%), "Норникеля" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Магнита" (-0,9%).

Холдинг "Селигдар" (-0,9%) по итогам 2024 года увеличил скорректированную EBITDA на 30%, до 27,7 млрд рублей. Как говорится в отчетности компании по МСФО, выручка составила 59,3 млрд рублей, что на 6% больше результата 2023 года. При этом компания увеличила чистый убыток, приходящийся на акционеров, на 6%, до 11,5 млрд рублей.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 по Москве составил 19,83 млрд рублей (из них 2,93 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 2,84 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,06 млрд рублей на акции "Газпрома").

Дипломаты РФ и США в ближайшие дни проведут второй раунд консультаций по нормализации работы дипмиссий, сообщила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, индекс МосБиржи нашел локальную опору в районе 2650 пунктов, откуда произошел отскок, а зона сопротивления находится в районе 2780 пунктов. Согласно показаниям индикатора RSI, отечественный бенчмарк остается в зоне глубокой перепроданности, что открывает возможность для повторного отскока вверх к указанному сопротивлению в ближайшей перспективе, считает аналитик.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, успешность попыток восстановлении индекса МосБиржи зависит от внешнего фона. Накануне попытки сформировать базу для отскока и приблизиться к отметке 2800 пунктов оказались неудачными, на вечерней сессии индекс растерял все внутридневные приобретения и завершил торги снижением на 2,4% после сообщений о неуступчивости КНР в части ответных тарифов и решения США поднять импортные пошлины на китайские товары до 104%. Это усилило опасения в отношении торговых отношений США и Китая и сомнения глобальных инвесторов в смягчении Штатами тарифов и в отношении других стран.

"Учитывая слабость конъюнктуры мировых рынков и откат котировок нефти марки Brent в направлении к $60 за баррель, индекс МосБиржи будет двигаться, несмотря на заметную перепроданность, в диапазоне 2600-2800 пунктов, сформированном с конца прошлой недели. Рассчитываем на новые попытки восстановления, успешность которых, впрочем, по-прежнему зависит от новостного фона", - полагает Локтюхов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций РФ пытается найти опору после беспрерывного падения с 19 марта. Цены на нефть марки Brent впервые с 2021 года опустились ниже $62 за баррель после заявления администрации США о введении с 8 апреля новых импортных пошлин в размере 104% на китайские товары, так как Китай ранее отказался отменить ответные меры на американские товары. Эта новость усилила опасения по поводу эскалации торговых войн и их негативного влияния на мировую экономику и спрос на сырьевые товары.

В среду выйдут традиционные недельные данные Росстата по индексу потребительских цен. Тем не менее основное внимание инвесторов на финансовых рынках по-прежнему будет приковано к ситуации вокруг торговых пошлин между США и другими странами. Дополнительную нервозность вносит ожидание встречи делегаций России и США в Стамбуле, запланированной на 10 апреля, отмечают эксперты "Цифра брокер".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, ситуация в мировой экономике начала развиваться по негативному сценарию. В ответ на увеличение торговых пошлин на китайские товары,власти КНР ответили зеркально, и на это президент США Трамп повысил свои тарифы еще на 50%. Таким образом, таможенная ставка на ввоз китайской продукции в Штаты составила 104%, что фактически означает полное прекращение поставок.

Для российской экономики главным негативом от эскалации торговой войны является снижение цен на сырье и спроса на него со стороны основного торгового партнера - Китая, который пока лишился главного рынка сбыта. Нефть Brent провалилась к $60 за баррель, и пока непонятно, где будет остановка, если этот психологически важный уровень будет пробит. Впрочем, вполне возможно, риски сильного падения российского ВВП заставят Банк России начать если не стимулировать экономику, то хотя бы перестать ее сдерживать огромными ставками и начать монетарное послабление, считает Антонов.

Российский рынок акций выглядит очень сильно перепроданным, к отскоку все готовы, но поводов для него нет. Но первые проблески позитива уже появляются - растут бумаги ПАО "Полюс" и ПАО "Южуралзолото" вслед за подорожанием своей основной продукции. Ранее эти бумаги падали вместе с рынком на росте золота. Золото сохранило поддержку $3000 за унцию и вновь растет, что является хорошим знаком - драгметаллы и акции "золотых" компаний можно держать и докупать на просадках. Эти активы являются хорошим инструментом хеджирования портфеля от девальвации рубля. Другими фаворитами по-прежнему остаются бумаги финансового сектора, полагает представитель "Алор брокер".

Зарубежные рынки акций

В США накануне индексы акций снизились на 0,8-2,2%, при этом Dow Jones (-0,8%) и S&P 500 (-1,6%) завершили в "минусе" четвертую сессию подряд из-за сохраняющейся обеспокоенности инвесторов возможными последствиями вводимых Вашингтоном пошлин на импорт.

Рынок открылся ростом благодаря надеждам на то, что США начнут переговоры с торговыми партнерами, в результате которых пошлины могут быть снижены. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что около 70 стран обратились в Белый дом с предложениями о переговорах.

Однако подъем оказался недолгим, рынок развернулся вниз после подтверждения Белым домом решимости президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Китая в размере 50% со среды. С учетом этого повышения пошлины для китайских товаров достигнут 104%. Власти КНР пообещали "бороться до конца", если Штаты будут "настаивать на своем".

В Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 3,9%, австралийский ASX Australia - на 1,9%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 1,1-1,2%).

Аналитики Citigroup ухудшили прогноз роста экономики Китая в 2025 году до 4,2% с ожидавшихся ранее 4,7%, ссылаясь на растущие внешние риски, а рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз рейтингов шести банков КНР на "стабильный" с "негативного".

Американский президент Трамп ранее сообщил, что Токио направляет в Штаты делегацию для торговых переговоров. Тем временем японский премьер-министр Сигэру Исиба сообщил, что в ходе телефонного разговора попросил Трампа пересмотреть тарифную политику.

В среду власти Южной Кореи пообещали принять экстренные меры для поддержки автомобильной отрасли в ответ на американские пошлины, включая финансовую поддержку автопроизводителей, снижение налогов и субсидии, направленные на стимулирование внутреннего спроса. Кроме того, южнокорейское правительство обещает активнее двигаться в направлении переговоров с США.

В отношении товаров из Австралии будут действовать минимальные пошлины Вашингтона в размере 10%. При этом Трамп особенно заинтересован в блокировке ввоза австралийской говядины на фоне давних ограничений Канберры на импорт говядины из США, пишет Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены обновили минимумы с начала 2021 года, цена Brent на азиатской сессии локально падала в район $60,2 за баррель, после чего отыграла $1.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $61,19 за баррель (-2,6% и -2,2% накануне), майская цена фьючерса на WTI - $57,89 за баррель (-2,8% и -1,9% во вторник).

С начала года цены на нефть рухнули почти на 20%.

Главным негативным фактором для мировых рынков, включая рынок нефти, являются вводимые администрацией президента США импортные пошлины. Участники рынков опасаются, что это подтолкнет мировую экономику к рецессии и приведет к снижению спроса на топливо.

Дополнительное давление на котировки оказывает намерение ОПЕК+ восстанавливать добычу активнее, чем ожидалось ранее.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,06 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 6,04 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 по Москве, аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на увеличение запасов нефти на 2,2 млн баррелей.