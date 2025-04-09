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Набиуллина считает, что продажи жилья остаются на приемлемом уровне

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Продажи жилья в России остаются на приемлемом уровне, заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"По нашей оценке, продажи жилья остаются на приемлемом уровне, который позволяет застройщикам завершить начатые проекты, запускать новые, хотя масштабы запусков новых проектов, конечно, уменьшились. И такое снижение, оно закономерно после нескольких лет, когда безадресная льготная ипотека накачивала спрос, разгоняла цены", - сказала она.

По ее словам, большую часть прошлого года рост цен на строящееся жилье был близок к 10% в годовом выражении.

"А в четвертом квартале, после того как эффект безадресной ипотеки был практически полностью исчерпан, темп роста цен снизился в полтора раза. Умеренный рост цен при опережающем росте доходов граждан - это главное условие для того, чтобы жилье снова становилось доступнее. Второе условие, конечно, снижение ставок по рыночной ипотеке. Они сейчас высокие, но они будут снижаться по мере снижения инфляции и ключевой ставки", - отметила председатель ЦБ.

8 апреля замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что строительной отрасли давно не было так тяжело, как в текущих экономических условиях. По его словам, по состоянию на 1 марта проектов в стране запущено на 26% меньше, и это самый низкий показатель с 2021 года. Причем такое снижение обеспечено в основном за счет регионов.

При этом Стасишин спрогнозировал, что 2025 год стройотрасль пройдет "нормально".

"Того задела, который сформирован застройщиками, точно хватит. Самое главное внимательно смотреть за переносом сроков передачи объектов и ввода объектов", - сказал он.

Эльвира Набиуллина Никита Стасишин Госдума Банк России Минстрой
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