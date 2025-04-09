Кубанская "Мильстрим - Черноморские вина" в 2024 году увеличила выручку на 14%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краснодарское винодельческое предприятие полного цикла ООО "АПК "Мильстрим - Черноморские вина" по итогам 2024 года увеличило выручку по РСБУ на 14% к уровню 2023 года до 883,25 млн рублей, говорится в отчете предприятия.

При этом себестоимость продаж выросла на 34% до 928,76 млн рублей, в результате компанией был получен валовый убыток в размере 45,5 млн рублей против 83,6 млн рублей прибыли годом ранее. Убыток от продаж увеличился в 2,7 раза до 277,3 млн рублей.

При этом прочие доходы компании в отчетном периоде увеличились почти в 2,5 раза, превысив 377 млн рублей, тогда как прочие расходы выросли незначительно – на 0,4% до 126,9 млн рублей.

Чистый убыток винодельни сократился почти в 2,4 раза и составил 39,17 млн рублей.

Объемы производства винодельческой продукции в прошлом году компания не раскрывает. Вместе с тем, в отчете отмечается, что в 2024 году были выведены из производства низкомаржинальные позиции. Планируется расширение линейки сидров. Ведется работа по расширению географии магазинов: планируется довести их количество до 400.

АПК "Мильстрим - Черноморские вина" создано на базе винодельческого предприятия, основанного в 1936 году. Выпускает тихие и игристые вина, крепкие и слабоалкогольные напитки. Продукция реализуется через розничную сеть, которая насчитывает более 350 магазинов по всей России.

Площадь виноградников агрокомпании превышает 1,5 тыс. га. Как сообщается на ее сайте, ежегодный объем производства винодельни составляет 60 тыс. бутылок в год. В перспективе компания намерена увеличить объемы производства до 200 тыс. бутылок.

Согласно отчету компании, 98,87% в капитале АПК принадлежит новороссийскому ООО "Порт-Импорт", еще 1,13% - ООО "Таманский винодел". Владельцами ООО "Порт импорт" являются Елена Буйвидис (51%), Олег Варум (24,5%) и Андрей Иванов (24,5%).