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Финтех-подразделение Ozon размещает ЦФА на 1 млрд рублей под 24,5% годовых

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Озон Капитал", холдинговая компания, объединяющая большинство финансовых сервисов группы Ozon, размещает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом до 1 млрд руб. на платформе ЦФА хаб, говорится в сообщении платформы.

Выпуск адресован физическим лицам и представляет собой денежное требование к эмитенту.

Доходность выпускаемого актива фиксированная и составляет 24,5% годовых. Срок обращения - 9 месяцев.

Стоимость одного ЦФА равна 1 тыс. рублей. Сбор заявок продлится до 22 апреля 2025 года.

ЦФА хаб сообщал, что приобрести ЦФА можно через приложение Озон банка. Покупка доступа всем клиентам банка, прошедшим идентификацию по паспорту. Максимальный объем на данный момент - 600 тыс. рублей.

Ранее "Озон Капитал" уже разместил три выпуска на платформе ЦФА хаба: объемом 1,5 млрд руб. в конце февраля, на 2,5 млрд руб. в начале марта и еще один выпуск объемом 1,5 млрд руб. в конце марта, доходность по каждому выпуску - 24,5% годовых.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

"Блокчейн Хаб" ("дочка" "МТС") работает под брендом "ЦФА хаб". Компания была внесена в реестр операторов ЦФА-платформ Банка России в июле 2023 года.

Ozon Озон Капитал
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