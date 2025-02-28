Финтех-подразделение Ozon разместит ЦФА на 1,5 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Озон Капитал", холдинговая компания, объединяющая большинство финансовых сервисов группы Ozon, размеcтит выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 1,5 млрд рублей на платформе ЦФА хаб, сообщила платформа.

Выпуск адресован физическим лицам и представлен в виде денежного требования к эмитенту. Доходность выпускаемого актива фиксированная и составляет 24,5% годовых.

Стоимость одного ЦФА равна 1000 рублей, срок обращения - 9 месяцев.

Сбор заявок продлится до 4 марта.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

"Блокчейн Хаб" ("дочка" "МТС"), работает под брендом ЦФА хаб. Компания была внесена в реестр операторов ЦФА-платформ Банка Росиии в июле 2023 года.