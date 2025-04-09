Граждан КНР призвали к осторожности и оценке рисков при поездках в США

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Власти Китая предупредили граждан страны о повышенном уровне опасности при поездках в США, сообщает The Global Times со ссылкой на Министерство культуры и туризма КНР.

В ведомстве указали, что перед планированием поездки необходимо "внимательно оценить риски и проявить осторожность" во время путешествия.

Минкультуры повысило уровень риска ввиду ухудшения экономических и торговых отношений между США и Китаем, а также из-за ситуации в сфере безопасности в США.

Ранее президент США Дональд Трамп, не получив сигналов об уступках от Пекина, подписал указ о повышении пошлин на товары из Китая. Согласно указу, ранее объявленные Трампом дополнительные 34% пошлины меняются на 84%. Таким образом, с учетом пошлин в 20%, которые Трамп ввел на товары из Китая в первый срок его президентства, теперь пошлины составляют 104%.

На минувшей неделе власти Китая приняли решение с 10 апреля ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США. 9 апреля Пекин объявил о повышении с 10 апреля пошлин на продукцию из США до 84%.