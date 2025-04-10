Индексы МосБиржи и РТС выросли на 5,2% в начале основной сессии торгов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг растет, отыгрывая вечерний подъем среды вслед за мировыми площадками и нефтью (фьючерс на Brent отскочил выше $65 за баррель) после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке на 90 дней действия пошлин для стран, не ответивших на объявленные им ранее тарифные меры. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 5,2% к уровню закрытия основных торгов накануне, лидерами роста выступили акции "Эн+ груп" (+14,6%), АФК "Система" (+11,1%), "Аэрофлота" (+10,7%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2789,5 пункта (+5,2%), индекс РТС - 1020,7 пункта (+5,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 11,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 апреля, составляет 86,0923 руб. (+62,82 копейки).

Подорожали также акции "Мечела" (+10,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+9,7%), ВТБ (+8,1%), "НОВАТЭКа" (+8%), "ММК" (+7,9%), "ВК" (+7,7%), ОК "Русал" (+7,2%), "Роснефти" (+6,6%), "Газпрома" (+6,5%), "МТС" (+6,1%), "Т-Технологии" (+6%), "Газпром нефти" (+5,9%), "Сургутнефтегаза" (+5,8% и +3,4% "префы"), "НЛМК" (+5,7%), "Северстали" (+5,7%), "Норникеля" (+5,5%), "АЛРОСА" (+5%), "ЛУКОЙЛа" (+4,9%), "ФосАгро" (+4,9%), "Магнита" (+4,8%), Сбербанка (+4,3% и +4% "префы"), "Московской биржи" (+4,2%), "Интер РАО" (+3,5%), ПАО "Полюс" (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 МСК (с учетом утренней сессии) составил 20,62 млрд рублей (из них 3,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,92 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 2,25 млрд рублей на акции "Газпрома").

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что принял решение поставить на паузу на 90 дней пошлины на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в течение этого периода данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

"Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженные до 10% ответные пошлины на этот период", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что это коснулось более 75 стран, которые отправили в США своих представителей для переговоров и не попытались ответить на американские пошлины ни в какой форме.

Также Трамп заявил, что принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%.

"Ввиду неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков я повышаю пошлины, взимаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Объем торговли товарами между Китаем и США может упасть на 80% на фоне масштабных взаимных пошлин, полагают аналитики Всемирной торговой организации (ВТО). "Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем представляет собой серьезный риск резкого сокращения двусторонней торговли. Наши предварительные оценки указывают на то, что торговля товарами между двумя странами может упасть на 80%", - говорится в опубликованном на сайте ВТО обращении главы организации Нгози Оконджо-Ивеалы.

На Штаты и Китай в совокупности приходится примерно 3% всей глобальной торговли, отмечается в сообщении.

Особенное опасение вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли в соответствии с политическими альянсами. "Разделение глобальной экономики на два блока может привести к долгосрочному снижению мирового ВВП в реальном выражении почти на 7%", - говорится в обращении Оконджо-Ивеалы.

Тем временем, вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 1 по 7 апреля замедлилась до 0,16% после 0,20% с 25 по 31 марта, 0,12% с 18 по 24 марта. С начала года рост цен к 7 апреля составил 2,77%.

Из недельных данных за март и 7 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 апреля ускорилась до 10,25% с 10,24% на 31 марта и 10,06% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Комментарии аналитиков

Как отмечает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова, рынок вечером в среду мощно отскочил широким фронтом, поэтому в лидерах снижения остались в основном малоликвидные бумаги 2-3-го эшелонов.

"Мы считаем, что вчерашний резкий выкуп просадки на повышенных объемах говорит в пользу развития сегодня очередных попыток отскока индекса МосБиржи в область 2800-2900 пунктов. Новостной фон, конечно, останется определяющим динамику, поэтому волатильность будет повышенной. Но эту ситуацию можно использовать для покупки на перспективу бумаг компаний со стабильным и финансово устойчивым бизнесом - например, это "Транснефть", "ИКС 5", "Хэдхантер", Henderson", - считает аналитик.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что накануне поводом для распродаж стали новости, что президент США Трамп повысил торговые пошлины для Китая до 104%, из-за чего нефть Brent откатилась под отметку $60 за баррель. Однако все коренным образом изменилось на вечерней сессии - американский лидер заявил об отсрочке введения повышенных пошлин для ряда стран на 90 дней. Возможно, этого времени хватит многим государствам, чтобы достичь компромиссных решений по торговле с США, полагает эксперт.

Китай в этот перечень не вошел, наоборот, для него пошлины были увеличены до 125%. Принципиальной разницы между тарифом в 104% и 125% нет: при любом из них ввозить товары в Штаты становится бессмысленным, полагает эксперт. Все рынки отреагировали на это мощным ростом, взлет во многом был связан с закрытием "шортов". В итоге в четверг индекс МосБиржи открылся с мощным "гэпом" вверх, но тут появляются опасения, что рано или поздно этот "гэп" нужно будет закрывать. Так что инвесторам стоит иметь запас денег на добор позиций при падении индекса МосБиржи в район 2500 пунктов. Скорее всего, Трамп даст еще повод для этого, считает Антонов.

"В целом для российского рынка акций ситуация не такая радужная, как для западных рынков. Основной торговый партнер России - Китай - не сможет поставлять свою продукцию в США. Это с огромной вероятностью приведет к снижению спроса КНР на сырье, в том числе российское. С другой стороны, отечественный рынок акций сильно перепродан, и мы уже несколько дней говорим, что отскок может быть мощным при появлении любого позитивного повода", - полагает представитель компании "Алор брокер".

Мировые фондовые индексы

В США в среду индексы акций взлетели на 7,9-12,2% во главе с Nasdaq (рост индикатора стал рекордным с января 2001 года) на заявлении Трампа о приостановке на 90 дней действия пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры.

В число этих стран входит большинство торговых партнеров США в Азии, за исключением Китая. В случае с КНР пошлины повышаются до 125%, заявил Трамп.

США смягчили на 90 дней позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров с Вашингтоном по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент.

"Каждый из этих случаев будет обсуждаться, на это потребуется какое-то время, причем президент Трамп хочет быть вовлечен в это лично. Для этого нам нужна 90-дневная пауза", - сказал он журналистам.

Бессент подтвердил, что "пауза" касается только ответных пошлин. В течение 90 дней в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 взлетел на 9,1%, австралийский ASX Australia - на 4,7%, южнокорейский Kospi - на 6,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng растет на 2,7%), но корректируются вниз американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются на 0,1-0,8%).

Китайский рынок также растет, несмотря на рост пошлин Трампа для страны до 125%. Поддержку китайскому рынку оказали внутренние меры, в том числе увеличение инвестиций в акции государственными финкомпаниями. По данным СМИ, представители китайских властей планируют встречу для обсуждения экономических стимулов в ответ на введение пошлин Штатами.

Статданные, опубликованные в четверг, показали сохранение дефляции в Китае по итогам второго месяца подряд. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте уменьшились на 0,1% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. В феврале дефляция составила 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен в марте на 0,1%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены проседают после вечернего ралли среды на новости о приостановке введения пошлин на импорт в США из ряда стран.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $65,23 за баррель (-0,4% и +4,2% накануне), цена майского фьючерса на WTI - $62,24 за баррель (-0,2% и +4,7% в среду).

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, и рост американских пошлин может негативно сказаться на спросе на топливо и продукты нефтепереработки в стране.

Давление на котировки также оказывают данные Минэнерго США о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,553 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 681 тыс. баррелей.