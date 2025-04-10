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Нефть ускорила снижение, Brent подешевела до $63,5 за баррель

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть ускорилось днем в четверг на фоне сохранения неопределенности в мировой торговле.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:43 по московскому времени подешевели на $1,98 (3,02%) - до $63,5 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени упали на $1,98 (3,18%) - до $60,38 за баррель.

Накануне обе марки подорожали более чем на 4%, показав лучший рост с осени прошлого года и несколько восстановившись после падения до четырехлетних минимумов по итогам предыдущих торгов.

Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В то же время тарифы в отношении китайского импорта повышаются до 125%.

"Неопределенность все еще велика, и перспективы серьезного восстановления цен на нефть в настоящий момент представляются маловероятными. Рынку приходится учитывать риски ослабления спроса и увеличения добычи ОПЕК, - сказал Оле Хансен из Saxo Bank. - Ситуация с пошлинами все еще худшая с 1930-х годов".

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, и рост американских пошлин может негативно сказаться на спросе на топливо и продукты нефтепереработки в стране.

Тревожным сигналом из КНР стали данные о том, что потребительские цены (индекс CPI) в Китае в марте уменьшились на 0,1% в годовом выражении. Снижение отмечено второй месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен на 0,1%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в марте упали на 2,5% в годовом выражении. Этот показатель указывает на дефляцию уже 30 месяцев подряд.

"Мы ожидаем, что цены на нефть вернутся к нисходящему тренду после того, как оптимизм по поводу паузы в пошлинах сойдет на нет, - отметил стратег IG Asia Pte Йип Джун Ронг. - Негативные факторы все еще оказывают давление на спрос, а прогнозы для роста экономики Китая могут ухудшиться".

Brent WTI Дональд Трамп Китай США
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