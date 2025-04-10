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Brent подешевела до $63,1 за баррель

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться вечером в четверг и растеряли значительную часть роста, достигнутого накануне на новостях о приостановке действия взаимных пошлин США.

К 18:09 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,36 (3,6%) - до $63,1 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $2,63 (4,22%) - до $59,72 за баррель.

В среду обе марки подорожали более чем на 4%, показав лучший рост с осени прошлого года после того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В то же время тарифы в отношении китайского импорта были повышены до 125%.

Торговая война между США и Китаем оставляет значительную неопределенность в отношении роста спроса на нефть и повышает риск снижения цен, считает аналитик Panmure Liberum Эшли Келти.

"Волатильность остается высокой, и пока сложно понять, когда цены на нефть могут стабилизироваться в ближайшей перспективе", - говорит Келти.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, и рост американских пошлин может негативно сказаться на спросе на топливо и продукты нефтепереработки в стране.

Тревожным сигналом из КНР стали данные о том, что потребительские цены (индекс CPI) в Китае в марте уменьшились на 0,1% в годовом выражении. Снижение отмечено второй месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен на 0,1%.

Цены производителей (индекс PPI) в марте упали на 2,5% в годовом выражении. Этот показатель указывает на дефляцию уже 30 месяцев подряд.

"Мы ожидаем, что цены на нефть вернутся к нисходящему тренду после того, как оптимизм по поводу паузы в пошлинах сойдет на нет, - отметил стратег IG Asia Pte Йип Джун Ронг. - Негативные факторы все еще оказывают давление на спрос, а прогнозы для роста экономики Китая могут ухудшиться".

В США индекс CPI в марте вырос на 2,4% относительно того же месяца прошлого года. Темпы инфляции снизились по сравнению с февральскими 2,8%. Средний прогноз аналитиков предусматривал замедление инфляции до 2,6%, по данным Trading Economics.

Brent CPI WTI Дональд Трамп Китай США
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