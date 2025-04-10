Индекс МосБиржи превысил 2760 пунктов в рамках коррекции

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг скорректировался вверх вслед за мировыми фондовыми площадками на заявлениях президента США Дональда Трампа о приостановке на 90 дней действия пошлин для стран, не ответивших на объявленные им ранее тарифные меры; отскок сдержали просевшие котировки нефти (фьючерс на Brent откатился к $63 за баррель).

Индекс МосБиржи завершил торги выше 2760 пунктов на фоне укрепления рубля, хотя утром индикатор протестировал рубеж 2800 пунктов; лидерами роста выступили акции "Эн+ груп" (+12,1%), "Мечела" (+10,3%), АФК "Система" (+7,9%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 4,3% до 2764,28 пункта, индекс РТС вырос на 5,6% до 1024,29 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 7,4%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 11 апреля, составил 85,0159 рубля (-1,08 рубля).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+7,4%), ОК "Русал" (+6,7%), "Магнита" (+6,6%), "МТС" (+6,4%), "Татнефти" (+6,3%), "Газпрома" (+6,2%), "АЛРОСА" (+5,7%), "ММК" (+5,7%), "Сургутнефтегаза" (+5,3% и +5,2% "префы"), ВТБ (+5,2%), "Т-Технологии" (+5,2%), "Газпром нефти" (+5,1%), "НОВАТЭКа" (+4,9%), "НЛМК" (+4,7%), "Интер РАО" (+4,6%), "ФосАгро" (+4,3%), "ВК" (+4%), "Роснефти" (+3,9%), "Норникеля" (+3,8%), "ЛУКОЙЛа" (+3%), Сбербанка (+3% и +2,4% "префы"), "Северстали" (+3%), "Московской биржи" (+2,3%), ПАО "Полюс" (+1,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+0,9%).

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании 22 мая утвердить дивиденды за 2024 год в размере 98,7 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 55,59 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Таким образом, финальные дивиденды компании могут составить 43,11 рубля на акцию (закрытие реестра под выплаты - 15 июня). Это выше консенсус-прогноза опрошенных (после публикации отчетности) "Интерфаксом" аналитиков, который составлял 33,48 рубля на акцию.

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что отложит на 90 дней пошлины на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в течение этого периода данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%. Также Трамп заявил, что принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%.

"Ввиду неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков я повышаю пошлины, взимаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Объем торговли товарами между Китаем и США может упасть на 80% на фоне масштабных взаимных пошлин, полагают аналитики Всемирной торговой организации (ВТО). "Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем представляет собой серьезный риск резкого сокращения двусторонней торговли. Наши предварительные оценки указывают на то, что торговля товарами между двумя странами может упасть на 80%", - заявила глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

На Штаты и Китай в совокупности приходится примерно 3% всей глобальной торговли.

Особенное опасение вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли в соответствии с политическими альянсами. "Разделение глобальной экономики на два блока может привести к долгосрочному снижению мирового ВВП в реальном выражении почти на 7%", - говорится в обращении.

По данным Росстата, что инфляция в России с 1 по 7 апреля замедлилась до 0,16% после 0,20% с 25 по 31 марта, 0,12% с 18 по 24 марта. С начала года рост цен к 7 апреля составил 2,77%.

Из недельных данных за март и 7 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 апреля ускорилась до 10,25% с 10,24% на 31 марта и 10,06% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи закрывает четверг ростом вслед за мировыми площадками и товарными рынками. Ключевая причина - 90-дневная пауза в вопросе пошлин со стороны администрации президента США Трампа. Дополнительный позитив - очередные комментарии Трампа относительно встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Акции ПАО "Хэндерсон" (+4%) подорожали на фоне публикации операционных результатов: за первые 3 месяца года выручка выросла на 18,6% (до 5,3 млрд рублей), в марте - на 24% (до 1,8 млрд рублей). Бумаги "Татнефти" поддержали новости о рекомендациях совета директоров по дивидендам за IV квартал (43,11 рубля на акцию при прогнозе 33,48 рубля). Бумаги "СПБ Биржи" (+10,7%) подорожали после сильного снижения котировок днем ранее. Акции ПАО "Группа компаний ПИК" выглядели слабее рынка после новости о том, что Сергей Гордеев престал быть крупнейшим акционером компании, и на текущий момент его доля составляет 15,15%, отметил Алексеев.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи утром совершил сильный отскок, локально пробив отметку 2800 пунктов после новых заявлений Трампа, который выразил готовность к переговорам с Китаем по взаимной торговле и объявил о 90-дневной паузе в полном введении новых пошлин для десятков стран. Настроения на рынках улучшились, поскольку ситуация с пошлинами развивается не по самому плохому сценарию, который начали закладывать инвесторы в последние дни. Нефть оттолкнулась вверх от 4-летних минимумов, хотя и не смогла развить уверенный рост. Кроме того, Росстат накануне сообщил о снижении недельной инфляции до 0,16%.

В конце недели внимание рынков сохранится на тарифных новостях - инвесторы опасаются зеркального ответа Китая. Активность покупателей может быть пониженной перед выходными. Прогноз по индексу МосБиржи на 11 апреля - 2675-2825 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, мировые рынки отскочили вверх после того, как Трамп объявил о 90-дневной паузе по введению зеркальных тарифов для стран, не ответивших на ранее объявленные им пошлины, но уверенного роста пока не наблюдается. Трамп объяснил отсрочку тарифов тем фактом, что более 75 стран связались с официальными лицами США "для переговоров о решении" торговых проблем, которые он поднял при введении новых пошлин. При этом тарифы в отношении китайского импорта были подняты до 125% в связи с тем, что Поднебесная не желает идти на переговоры.

Отложенные тарифы интерпретируются как окно возможностей для дипломатии, это снижает риски немедленного удара по глобальной торговле и дает инвесторам надежду. При этом повышение тарифов только для Китая подчеркивает, что торговая конфронтация - не глобальная война протекционизма, а локальный конфликт. Это особенно важно для сырьевых стран и экспортно ориентированных экономик. Следует помнить, что отсрочка не решает проблему, а лишь откладывает ее на время. Высокие тарифы оказывают большое давление на глобальную экономику, способствуют росту инфляции и увеличивают вероятность рецессии во всем мире.

Российский рынок акций в четверг вырос, отыгрывая улучшение глобальной конъюнктуры, однако индекс МосБиржи остается в нисходящем канале, и следующий уровень поддержки расположен в районе 2370 пунктов, считает аналитик "Финама".

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что основные риски по акциям все еще смещены в сторону понижательных.

Совет директоров "Татнефти" в четверг рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в размере 43,11 рубля на акцию с текущей доходностью порядка 6,6-6,8% по обоим типам бумаг. "Селигдар" (+2,9%) представил нейтральные финансовые результаты за IV квартал и весь 2024 год: по итогам IV квартала компания сократила выручку на 13,3% г/г вследствие аномально высоких продаж золота в IV квартале 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать итоговых дивидендов за 2024 год в дополнение к уже распределенным 4 рублям на акцию за I полугодие 2024 года. Выплаты в 4 рубля на акцию станут минимальным размером выплат на ближайшие годы, однако с учетом высоких цен на золото компания вполне может увеличить годовой дивиденд до 6 рублей, считает Кожухова.

На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Европейский рынок продолжал запоздало отыгрывать недавний оптимизм в США, в то время как на американских площадках уже проходила фиксация прибыли на фоне актуальности рисков усиления торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира. Российский рынок к завершению сессии сохранял оптимизм, но также отступил от внутридневного максимума по индексу МосБиржи 2800 пунктов, предупреждая об осторожности инвесторов. Мировые настроения остаются волатильными, а основные риски по-прежнему смещены в сторону понижательных с возможными коррекциями вверх, полагает Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, пошлины США для Китая были увеличены до 125% - это означает, что ввозить товары из КНР в Штаты становится бессмысленным. Все рынки отреагировали на мораторий в увеличении пошлин сильным ростом, но этот взлет во многом был связан с закрытием "шортов".

В итоге в четверг индекс МосБиржи открылся с мощным "гэпом" вверх, но тут появляются опасения, что рано или поздно этот "гэп" нужно будет закрывать. Так что инвесторам стоит иметь запас денег на добор позиций при падении индекса МосБиржи в район 2500 пунктов. Скорее всего, Трамп даст еще повод для этого, считает Антонов.

"В целом для российского рынка акций ситуация не такая радужная, как для западных рынков. Основной торговый партнер России - Китай - не сможет поставлять свою продукцию в США. Это с огромной вероятностью приведет к снижению спроса КНР на сырье, в том числе российское. С другой стороны, отечественный рынок акций сильно перепродан, и мы уже несколько дней говорим, что отскок может быть мощным при появлении любого позитивного повода", - полагает представитель компании "Алор брокер".

В США в среду индексы акций взлетели на 7,9-12,2% во главе с Nasdaq (рост индикатора стал рекордным с января 2001 года) на заявлении Трампа о приостановке на 90 дней действия пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В число этих стран входит большинство торговых партнеров США в Азии, за исключением Китая. В случае с КНР пошлины повышаются до 125%, заявил Трамп.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 взлетел на 9,1%, австралийский ASX Australia - на 4,7%, южнокорейский Kospi - на 6,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC 40 упали на 3,1-5,2%, немецкий DAX вырос на 4,5%), но корректируются вниз Штаты (индексы к 18:50 упали на 3,5-4,9%).

Поддержку китайскому рынку оказали внутренние меры, в том числе увеличение инвестиций в акции государственными финкомпаниями. По данным СМИ, представители китайских властей планируют встречу для обсуждения экономических стимулов в ответ на введение пошлин Штатами.

Статданные, опубликованные в четверг, показали сохранение дефляции в Китае второй месяц подряд. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте уменьшились на 0,1% в годовом выражении, сообщило ГСУ КНР. В феврале дефляция составила 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен в марте на 0,1%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены проседают после вечернего ралли среды на новости о приостановке введения пошлин на импорт в США из ряда стран.

К 18:50 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на 3,5% до $63,2 за баррель (+4,2% накануне), майские фьючерсы на WTI дешевели на 4% до $59,86 за баррель (+4,7% в среду).

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, и рост американских пошлин может негативно сказаться на спросе на топливо и продукты нефтепереработки в стране.

Давление на котировки также оказывают данные Минэнерго США о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,553 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 681 тысячу баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" в четверг подорожали акции "ИК Русс-Инвест" (+21,8%), "Трубной металлургической компании" (+12,6%), "Русснефти" (+11,8%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+11,3%), "СПБ биржи" (+10,7%), "ОГК-2" (+10%), "Глобалтрак менеджмент" (+9,8%), "Башнефти" (+8,7%), ПАО "Артген" (+8,7%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+8,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 107,7 млрд рублей (из них 15,23 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 14,53 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,36 млрд рублей на акции "Т-Технологии").